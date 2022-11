Los ejercicios de Calu Rivero para volver a sentirse en el útero materno: “El cuerpo tiene memoria”

Los ejercicios de Calu Rivero para volver a sentirse en el útero materno

Alejada de la vida mediática y abocada más a lo espiritual, Calu Rivero compartió en las últimas horas en su cuenta de Instagram, los ejercicios que realizó para volver a sentirse en el útero materno en una playa de Tulum, México.

La actriz subió un video donde se la ve haciendo plancha con los ojos cerrados donde una mujer la trasladaba, también metida con la cabeza dentro del agua. En la publicación explicó el proceso y le dio gracias a Aito de la Rúa, su pareja y padre del bebé en camino, por la experiencia de poder conectar con sus padres y su futuro hijo.

“Volver al útero materno a través de esta técnica #aguamagica #wataflow. Quien iba a pensar que yo recordaría cosas, emociones que sentí cuando estaba en el útero de mi madre. Yo no! Si era apenas un bebe. Pero lo cierto es que el cuerpo tiene memoria y cuando empecé a replicar los movimientos que hacemos cuando estamos en utero, en el agua, mi cuerpo comenzó a traerme sensaciones bellísimas e inesperadas. Qué difícil ponerlo en palabras, mientras escribo esto, siento piel de gallina en mis brazos”, reflexionó Rivero.

Calu Rivero, embarazada y junto a Aito de la Rúa

“Al estar embarazada, en mi intención pedir conectar con mi proceso. Mi yo antes, cuando estaba en el útero de mi madre y mi yo ahora, con este bebito que está dentro de mi útero. Primero me vinieron recuerdos preciados que me llenaron de gratitud para con mi mamita. Y después conecté con bebé y papá, con entregarnos los tres a este nuevo proceso con confianza y amor. Amore (Aito de la Rúa) gracias por tener esta visión tan clara con respecto a que hacer para conocernos más y mejor. Gracias por invitarme a que viva esta experiencia memorable”, continuó.

“Gracias @oceane_therapy por ser el canal perfecto para este recordar, por guiarme con los movimientos, por cantarme con tu dulce voz y hacerme sentir bebé de nuevo. Gracias @nomadetulum por tener estos templos de agua que contienen este recordar sagrado. What!!!. No dejo de sorprenderme con las infinitas posibilidades que tenemos para conectar más y más con nosotros mismos. Hay cosas que simplemente no podemos dejar de experimentar y esta es una de ellas. Ashé”, concluyó la artista también conocida como Dignity.

Calu Rivero está, sin dudas, en uno de los mejores momentos de su vida. A mediados de agosto, trascendió la noticia de que transita su primer embarazo junto a Fernando Aito de la Rúa, con quien hasta entonces mantenían un muy bajo perfil, a tal punto que no se sabía que ambos estaban juntos desde hacía ya un tiempo.

La historia de amor entre Calu y Aito comenzó trece años atrás, y estuvo en pausa hasta que se reencontraron en el 2021. Sus vidas avanzaron como líneas paralelas, enfocados los últimos años en la espiritualidad y la sustentabilidad, y cuando sus caminos volvieron a cruzarse se dieron cuenta que estaban en la misma sintonía.

En diciembre de 2008 surgieron fuertes rumores de romance, y aunque en un principio sus allegados aseguraban que se trataba solo de una amistad que databa de más de un año, Rivero confirmó el noviazgo poco después. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, expresó la actriz, quien por ese entonces tenía 21 años y Fernando 32.

