Carmen Barbieri reveló una anécdota que no sabía ni su hijo: “Vendí un departamento con Santiago Bal adentro”

Carmen Barbieri contó una anécdota que ni su hijo conocía

Carmen Barbieri estuvo casi tres décadas en pareja con Santiago Bal y tuvieron un hijo juntos, Federico. Ellos compartieron escenarios juntos y lograron tener mucho éxito. Más tarde, ellos se separaron en medio de un escándalo por una infidelidad. A pesar del contexto, la capocómica se encargó de cuidar a su ex hasta el final de sus días. El artista tuvo muchos problemas de salud y como no podía trabajar, la actriz se hizo responsable de contenerlo y cuidarlo.

En el ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine), la conductora recordó una anécdota relacionada a Bal que ni siquiera su hijo Federico estaba enterado: “Yo compré un departamento para que Santiago estuviese ahí después que saliese del hospital pero camuflado. No tenía plata y vendí el departamento con él adentro”.

“Él (Santiago) nunca se enteró de que lo había vendido, porque al que le vendí el departamento me dijo: ‘Yo te lo alquilo por un tiempo’. Yo le dije: ‘Lo necesito mientras que viva Santiago’. Y vivió mucho tiempo ahí”, contó, sobre el acuerdo al que llegó con el comprador.

Fede Bal junto a sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal, en 1990

Por último, Barbieri manifestó: “Santiago vivió muchos años en un departamento que yo había vendido y con eso pude pagar deudas, nunca se enteró”. De esta manera, pudo cuidarlo a Santiago a pesar de los problemas económicos que tenía en ese momento.

Por otra parte, cabe recordar que Carmen vivió un momento emotivo en Los 8 escalones del millón, el programa que conduce Guido Kaczka por la pantalla de El Trece. Todo comenzó cuando el participante Javier De Tomasi, quien trabaja como técnico en aire acondicionado y calefacción contó su historia de vida y reveló el motivo por el cual debía usar una muleta.

“Soy víctima de un delito, me entraron a matar directamente. No robaron nada. Entraron a nuestra casa tres personas vestidas de Policía Federal, nos acribillaron y se fueron. Ni un minuto duró el episodio. Esto ocurrió el 19 de junio de 2020, en plena pandemia, estuve hospitalizado”, comenzó explicando, y aclaró que su caso no llegó a los medios. Y continuó: “Hay una investigación, hay tres detenidos. Solo Dios sabrá si son o no”.

En tanto, contó las consecuencias que tuvo en su salud: “No fuimos asistidos como corresponde, la prótesis la tengo hace dos o tres semanas, porque me amputaron la pierna. 25 disparos recibí, y mi pareja, 9. A mi me dieron en la pierna, sufrí una fractura de tibia y peroné expuesta, de fémur, en la mano tengo un dedo afectado. No quedé paralítico porque pude resguardarme”.

Impactada con su relato, Barbieri quiso saber si se podía manejar bien con la muleta. “Estoy aprendiendo a caminar a los 46 años”, respondió el hombre. Entonces, la capocómica acotó: “Está perfecto, hay que seguir adelante. Pero que se haga justicia”. “Primeramente, y que las personas que tienen que trabajar para los que somos víctimas realmente cumplan con su función. El sistema deja mucho que desear”, señaló el participante. Ingrid Grudke y Luis Otero, otros de los jurados presentes, también se mostraron impactados ante el relato que escucharon.

