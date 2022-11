Se entregaron los Premios ACE, Aníbal Pachano, el gran ganador de la noche

Aníbal Pachano se llevó el ACE de Oro (Crédito fotos: Instagram)

Se realizó la entrega número 30 de los Premios ACE, organizada pro la Asociación de Cronistas del Espectáculo, que reconoce a lo mejor de la cartelera. La ceremonia se realizó en el Teatro Nacional. El premio máximo de lo llevó Aníbal Pachano, que por su obra Así vuelvo, alzó tres estauillas más la de oro.

En el género musical, los grandes premiados fueron Drácula (Josefina Scaglione fue premiada como mejor actriz y Ángel Mahler por la dirección de la música) y Come from away (distinguido como mejor musical y mejor dirección). Los actores de Laponia Laura Oliva y Jorge Suárez fueron premiados por su labor en comedia y la obra Inmaduros, protagonizada por Adrián Suar y Diego Peretti, obtuvo el ACE a mejor escenografía y a actriz de reparto, que lo recibió Patricia Etchegoyen.

A continuación, la lista de ganadores:

REVELACION FEMENINA Y MASCULINA

Patricio Gonzalo, Stefano

COREOGRAFÍA

Georgina Tirotta, Así vuelvo

ILUMINACIÓN

Matías Canoni y Aníbal Pachano, Así vuelvo

ACTUACIÓN FEMENINA EN OBRA PARA UN SOLO PERSONAJE

Raquel Ameri, Rota

ESPECTÁCULO INFANTIL

Familia No Tipo y la Nube Maligna, de Mariana Chaud y Gustavo Tarrío

ACTUACIÓN MASCULINA EN OBRA PARA UN SOLO PERSONAJE

Pompeyo Audivert, Habitación Macbeth

VESTUARIO

Julio Suárez, La comedia es peligrosa

ACTUACIÓN FEMENINA EN TEATRO ALTERNATIVO

Elena Petraglia, Stefano

ACTUACIÓN MASCULINA EN TEATRO ALTERNATIVO

Pablo Mariuzzi, Pajarita

DIRECCIÓN DE TEATRO ALTERNATIVO

Osmar Núñez, Stefano

ESPECTÁCULO DE TEATRO ALTERNATIVO

Pajarita, reescritura de 300 millones, de Roberto Arlt, por Guillermo Parodi

PRODUCCIÓN

El elenco de Laponia en los premios ACE

Sebastian Blutrach, Laponia, Los perros

ESPECTÁCULO DE HUMOR

Carne de crítica 20 años es mucho, por Claudio Pazos, Carlo Argento y Francisco Pesqueira

ESCENOGRAFÍA

Jorge Ferrari, Inmaduros

ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSICAL

Aníbal Pachano, Así vuelvo

MÚSICA ORIGINAL

José Luis Castiñeira de Dios, Lejano resplandor de luna

ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSICAL

Josefina Scaglione, Drácula

AUTORA / AUTOR

Mariano Tenconi Blanco, Las cautivas

El elenco de Drácula, el musical

DIRECCIÓN MUSICAL

Ángel Mahler, Drácula

DIRECCIÓN DE MUSICAL

Carla Calabrese, Come from away

MUSICAL

Come from away, de Irene Sankoff y David Hein

ACTRIZ – ACTOR DE REPARTO EN DRAMA Y / O COMEDIA

Patricia Echegoyen, Inmaduros

ACTOR EN COMEDIA

Jorge Suárez, Laponia

ACTRIZ EN COMEDIA

Laura Oliva, Laponia

Come From Away se llevó el premio a mejor musical (Crédito fotos: Instagram)

DIRECCIÓN DE COMEDIA

Ciro Zorzoli, La comedia es peligrosa

COMEDIA

Laponia, de Cristina Clemente y Marc Angelet

ACTRIZ EN DRAMA

Lorena Vega, Las cautivas

ACTOR EN DRAMA

Oscar Giménez, El beso de la mujer araña

DIRECCIÓN DE DRAMA

Valeria Ambrosio, El beso de la mujer araña

DRAMA

El beso de la mujer araña, basada en la novela de Manuel Puig

ORO

Aníbal Pachano, Así Vuelvo

DISTINCIONES

Teatro Liceo (por su 150 aniversario)

Teatro El Picadero (por los 10 años de su apertura)

Juano Villafañe por sus 50 años enla cultura

Los 20 años de la Biblioteca Café

