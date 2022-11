Ivana Icardi contó el terrible episodio de salud que tuvo mientras estaba sola con su hija

Ivana Icardi atraviesa un difícil momento de salud

A diferencia de su hermano Mauro, Ivana Icardi decidió desde hace ya bastante tiempo mantenerse alejada de los medios y radicarse en España. Incluso, cuando estalló el Wandagate, y a pesar de su tensa relación con el futbolista y Wanda Nara, en ese entonces también prefirió el silencio.

Sin embargo, se mantiene activa en Instagram, donde comparte su rutina a diario con su casi millón de seguidores. Por caso, fue por esa misma vía que en su momento contó que se convirtió en madre por primera vez y, meses después, que se separó de Hugo Sierra, con quien tuvo a su beba Giorgia.

Y ahora, la exparticipante de Gran Hermano se volvió a volcar a sus redes, pero en esta oportunidad para contar un terrible episodio de salud que sufrió. “No saben lo que me pasó ayer. Después de estar bien todo el día me empezó a doler fuertísimo la barriga al punto de quedarme doblada del dolor”, comenzó relatando en sus stories. Y continuó: “La pasé fatal. Tuve temblores, sudores fríos, 40 grados de fiebre y un ganglio inflamadísimo que me estaba matando el cuello. Para peor estaba con Giorgia y todos trabajando. No saben lo mal que la pasé”, detalló.

La angustiante situación que vivió Ivana Icardi

De todas formas, aclaró que todo terminó bien: “Gracias a Dios aparecieron mis ángeles Pablo Navarro y Macarena Torres, y me llevaron, primero al centro de salud y luego al hospital... La angustia que tenía por Giorgia fue mortal porque ella se estaba dando cuenta que yo no estaba bien y mientras me ponían suero, me quitaban sangre y todas las pruebas no paraba de pensar en ella y en que ‘ojalá mis amigos la pudieran tener bien controlada’”.

“Y así fue...sé que es una tontería escribirlo por aquí pero se me ocurrió de alguna manera agradecerles, aunque ya lo hiciera en persona, por haber estado a mi lado y haber cuidado tan bien de mi hija, les aseguro que estando sola aquí con ella cuando pasan estas cosas eres más consciente de lo importante que es tener personas de confianza. GRACIAS AMIGOS”, destacó. Y cerró: “Ahora me estoy recuperando, aunque sigo teniendo molestias en mi barriga... Espero que se me pase pronto”.

Luego de contar ese terrible momento, Ivana también se expresó en otro posteo, donde dejó una contundente reflexión. “Voy a ponerme filosófica o dramática, como han estado diciendo estos días los tres haters de turno por agradecer a mis amigos la TREMENDA mano que me dieron ayudándome con mi niña mientras a mí me hacían pruebas médicas”, comenzó. En tanto, agregó: “Para mí, esos gestos valen más que cualquier otra cosa. No sé si me educaron en la gratitud o lo aprendí yo sola, pero me siento agradecida y afortunada. Esta bebé hermosa de la que se ven sus piecitos, mi hija, me miraba como un cachorrito al que le iban a quitar a su mamá cuando veía que no podía ni ponerme de pie del dolor... y me abrazaba y daba besos y a mí se me partía el corazón”.

El posteo de Ivana Icardi

“Sigo haciéndome pruebas y quiero creer que no es nada, pero he vuelto al hospital…Este último tiempo estaba nerviosa, nostálgica, descentrada, irritable.. como si supiera que algo iba a pasar (y pasó), en vez de seguir agradeciendo por todas las cosas buenas que tengo en mi vida.. un hogar, mi familia, aunque están lejos, ESTÁN; a mi pequeño tesoro conmigo que a veces, por estar pensando en tonterías del futuro no aprovecho cada segundo a su lado…¡cómo si el tiempo fuera algo que no tiene importancia! mis amigos, mi trabajo, oportunidades, mi economía, mis viajes y hasta hace unos días buena salud.”, señaló.

Y finalizó: “Vale, que no tengo una enfermedad terminal, pero siempre he sido de las que no le hace falta llegar al extremo para valorar. Por eso lo hago ahora, porque me siento inspirada y por si sirve para alguien que se está sintiendo como yo estas semanas atrás, esto creo que ha sido una llamada de atención a que vuelva a centrarme y a ocuparme de lo que realmente importa.. sin tanta ansiedad y sin estrés (porque el cuerpo reacciona a todo esto)… y siendo YO, alegre, agradecida y luchadora es cuando mejor me va en la vida”.

Su tensa relación con Mauro Icardi

El vínculo con su hermano comenzó a resquebrajarse cuando en 2016 ingresó a Gran Hermano de Argentina. Allí, desde un primer momento, se especuló con que la hasta entonces ignota joven había entrado al reality para contar intimidades de Wanda. Y, aunque en principio no fue así, con el tiempo empezó a salir a la luz la mala relación que había entre las dos mujeres. De hecho, en 2019 y durante su paso por la versión italiana de la famosa casa, Ivana había confesado que la relación con el ex jugador del Inter se había arruinado “desde el momento en que llegó una persona en su vida”. ¿Quién? Ni más ni menos que su cuñada, de quien dijo: “Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él”.

Una antigua foto de Mauro e Ivana Icardi

En aquel entonces, tanto Mauro como Wanda le respondieron por las redes sociales, lo que generó un tenso intercambio de mensajes. Sin embargo, en mayo de 2020 mientras Ivana participaba de Supervivientes, un reality de la televisión española, confesó públicamente que estaba dispuesta a llamar a su hermano y a su cuñada para tratar de recomponer la relación. Durante una de las pruebas, rompió en llanto e hizo una sorpresiva confesión. “No sé por qué pasó lo que pasó con mi hermano y mi familia. Lo he achacado a su mujer, a la forma que ella tiene de ser, que lo ha envuelto un poco... Pero al final no lo sé”, comentó. En ese momento, había dejado abierta a posibilidad de generar ese encuentro con su hermano y su cuñada en breve, pero nunca más ninguno de los protagonistas volvió a hablar del tema y, de hecho, dan pocas señales de que las cosas hayan mejorado entre ellos.

