Gran Hermano 2022: el minuto a minuto de la gala de nominación

Martina Stewart Usher, íntima después de su paso por Gran Hermano 2022: “No me juzgaron como jugadora” En diálogo con Teleshow, la exparticipante se refirió a las acusaciones de maltrato que recibió por parte de sus alumnos, su estrategia en la casa y también a sus polémicos dichos sobre la bisexualidad. Además, contó cuáles son sus planes a futuro

Martina Stewart Usher fue la segunda eliminada de Gran Hermano 2022 (Fotos: Prensa Telefe)

No había puesto un pie en la casa de Gran Hermano y ya había generado polémica. Ya en el clip en el que Martina Stewart Usher se presentó para ingresar al reality, la joven de 25 años había causado rechazo en las redes sociales. “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”, lanzó. Este comentario le generó una ola de críticas, pero como ella ya estaba aislada, no pudo enterarse. Como si fuera poco, dentro de la casa integró el grupo de “Los monitos” que, por diversas actitudes que tuvieron en la convivencia, también terminaron ganando el rechazo del público.