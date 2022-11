Se filtró un polémico video de Martina de Gran Hermano 2022: “Soy competitiva, celosa y homofóbica”

Se filtró un polémico video de Martina de Gran Hermano 2022

En su breve período dentro de la casa de Gran Hermano, Martina Stewart Usher se convirtió en una de las concursantes más polémicas. En su presentación se había pronunciado contra la bisexualidad y había dicho que le daba “asquito” y ya adentro de la casa, en las redes comenzaron a aparecer comentarios que aseguraban que la profesora de educación física de 25 años maltrataba a sus alumnos.

Martina Stewart Usher, íntima después de su paso por Gran Hermano 2022: “No me juzgaron como jugadora” En diálogo con Teleshow, la exparticipante se refirió a las acusaciones de maltrato que recibió por parte de sus alumnos, su estrategia en la casa y también a sus polémicos dichos sobre la bisexualidad. Además, contó cuáles son sus planes a futuro VER NOTA

“Se confundió mucho persona con personaje. Cuando uno quiere entrar a la casa de Gran Hermano, claramente hay cosas que decís o hacés que no te representan para nada. Y esa fue una de las cosas que a mí no me representan. No pensé que iba a tener esta repercusión, sino no lo hubiese dicho, pero ya pedí las disculpas que corresponden a la gente que se ofendió, porque entiendo y no soy quien para juzgar la sexualidad de nadie”, aclaró en las últimas horas en una entrevista a Teleshow.

Sin embargo, en el video de presentación no fue la primera vez que dijo cosas de ese estilo. En el primer video que mandó a Telefe para el casting, directamente se describió como una persona “homofóbica” y al darse cuenta de lo que había dicho entre risas aseguró que estaba mintiendo.

Martina Stewart Usher habló tras su eliminación de Gran Hermano 2022: las críticas recibidas, su estrategia fallida y la relación con Nacho La profesora de educación física se presentó en el debate conducido por Santiago del Moro y se sometió a los interrogantes del panel VER NOTA

“Tengo 25 años, soy de Buenos Aires, zona norte, nunca me había anotado en el programa, es algo que tengo medio pendiente y me divierte mucho y mucha gente me mandó el link para que me anote, así que dije es este año”, comenzó su presentación.

Martina Stewart Usher

Luego, siguió: “Me pidieron que me presente, soy muy simpática, demasiado extrovertida, no tengo filtro, no es una virtud porque me voy a chocar mucho con el otro, soy demasiado competitiva, celosa, homofóbica”. Entre risas, se tapó la cara: “No, mentira, no tiene una virtud la piba. Soy muy empática, así que me acercaría a las historias difíciles. Soy medio sensible además no tengo ninguna historia difícil para contar entonces es como que me tengo que hacer amiga de alguien que tiene historia difícil, ok”.

La palabra del colegio donde trabajaba Martina de Gran Hermano 2022, acusada de maltrato La participante del reality era profesora de educación física en el lugar y luego de su ingreso a la casa, comenzaron a circular acusaciones en su contra a través de las redes sociales VER NOTA

Como lo hizo desde el primer día en la casa, habló de su perro también: “Creo que algo que me divierte mucho que sumaría al programa es que tengo un perro que se llama Atilio que es mi vida, mi hijo, quiero entrar con él, está humanizado, no ladra, no caga adentro, y eso haría que gente grande vea el programa y se divierta mucho. Lo voy a presentar (lo mostró en cámara”.

El primer día en el video que se mostró en el ciclo conducido por Santiago del Moro en el que ella misma se presentaba, había asegurado: “A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”.

En este sitio, además de aclarar sus propias palabras, se refirió a las acusaciones de maltrato que pesan sobre ella y que se dieron a conocer mientras estaba en la casa más famosa del país: “Lo que me llamó la atención es que hayan esperado que entre a Gran Hermano para ir a denunciar. Y ni siquiera es una denuncia, es un chisme porque no hay nada legal. Estoy muy contenta con el colegio que salió a desmentir todo y a aclarar que no hay ninguna denuncia. Así que estoy tranquila por ese lado. Es una fiaca, pero no deja de ser un chisme y algo que se creó en las redes. Yo para entrar a Gran Hermano renuncié formalmente. Me fui sin un problema, por eso cuando salí de la casa fue un choque”.

Seguir leyendo: