Tomás Holder leyó la carta de su mamá que generó discordia en el inicio de Gran Hermano 2022 (Video: Telefe)

Tomás Holder fue polémico desde sus primeros segundos en Gran Hermano 2022 (Telefe). Antes de ingresar al estudio para ser recibido por Santiago del Moro, el tiktoker fue a saludar a sus amigos y familiares que lo habían ido a apoyar, pero las cámaras captaron que su mamá le guardó algo en uno de los bolsillos de su pantalón. Al otro día de la gala inicial, él mismo se encargó de despejar las dudas cuando el Gran Hermano lo convocó al confesionario para contar todo.

“Necesito que chequees tus bolsillos porque nos contó tu mamá que te dejó una cartita, algo afectuoso”, le pidió el dueño de la casa a Tomás, mientras en pantalla se repetían las imágenes de la gala inicial del lunes cuando ocurría este polémico hecho. Así, Holder revisó en su pantalón y encontró la carta, mientras el Gran Hermano le llevaba tranquilidad: “Te pido que no la leas, que no la abras, que te quedes tranquilo, que no hay sanción porque no tenés nada que ver”, aclaró.

Tomás decidió mirar a cámara y hablarle directamente su madre, lleno de emoción. “Mamá, yo no sabía nada de esto, te amo. Te agradezco por haber venido hasta acá, sé que no es fácil, porque tenías que dejar a mis hermanitos allá. No puedo leer esta carta ahora pero te la agradezco de corazón. Sabés que se me ponen los ojos llenos de lágrimas porque sé por todo lo que pasamos y todo lo que hiciste para formarme como persona. Y hoy en día soy esto gracias a vos”, dijo.

Ahora que se consumó su eliminación, la primera de este ciclo, Holder protagonizó el debate y finalmente develó el contenido de la carta en cuestión. Al menos, lo que pudo entender de la misiva. “Espero que no se rían cuando llore, porque soy... Me quiebro rápido”, dijo mientras la abría.

Tomás Holder leyendo la carta que le escribió su mamá antes de que entrara a Gran Hermano

“Tomi, mi bebé, mi pequeño gigante y a la vez gran hombre. Hoy es un día especial para vos, el primer día en una casa abierta al mundo. Hijo jugá, divertite, sé feliz, como te tatuaste. No...”, comenzó a leer hasta que se interrumpió. “Está complicada la letra”, dijo. Luego hizo un esfuerzo para leer y prosiguió: “‘No cambiés tu esencia, esa persona sensible, leal, de buen corazón...’, creo que dice...”. Y una vez más, cortó la lectura: “Está complicada la letra, Santi...”, le dijo al conductor.

“Corré por tus sueños y objetivos...”, siguió, hasta que del Moro le acotó para intentar entender juntos el contenido de la carta. “Pero no habla de juego, de estategia, de nada”, le apuntó. “No, no... El final está un poco más leíble”, le respondió, textual, Holder. Y encaró el remate: “Acá con tus hermanos, tu familia, te vamos a esperar felices. Te amo más allá del entendimiento, mi rey. Brillá para siempre y no dejes que nadie te apague. Te amo, mamá”, cerró Tomás con la lectura y con el debate del lunes.

Tomas Holder se emociono al hablar de su familia

“Creo que la gente me sacó, más que nada, porque cuando entré a la casa sabía que corría el riesgo de que si jugaba totalmente con mi personaje, la gente mayor quizás no lo iba a entenderlo y me iba a jugar en contra. Pero no me arrepiento cómo jugué”, fue lo primero que dijo Tomás Holder en la gala de Gran Hermano 2022 (Telefe) después de su eliminación, la primera en este ciclo.

En un mano a mano con Santiago del Moro, el primer caído dejó en el camino algunas capas del personaje que montón para intentar ganar el reality show. “Siempre supe que era un juego la casa de Gran Hermano y entré a eso”, dijo una y otra vez en el diálogo. “¿Quién sos vos?”, quiso saber el conductor. “Sacando el personaje y las redes sociales, en mi vida personal soy un chico súper compañero, amiguero, me encanta la familia, soy noviero mal. Nada que ver lo que es el personaje”, se autodefinió Holder.

