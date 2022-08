Rusherking recordó el problema de salud que casi lo aleja de la música: “Fue fuerte para mí”

Rusherking recordó el problema de salud que casi termina con su carrera (Video: Youtube Caja Negra)

Todo es felicidad ahora en la vida de Rusherking: mientras sigue cosechando millones de reproducciones con su último hit “Olvídate”, el cantante también disfruta de su relación con Eugenia La China Suárez, con quien oficializó un noviazgo algunos meses atrás. Sin embargo, no siempre fue todo tan perfecto en su vida. En varias entrevistas, contó lo difícil que le fue hacerse un lugar en Buenos Aires (es oriundo de Santiago del Estero) y, en una reciente nota, también sorprendió al contar el problema de salud que casi lo aleja para siempre de su carrera artística.

“Me operé porque tenía un tumor en la garganta. Fue fuerte para mí, gracias a Dios no era maligno, pero en ese momento no sabía. Me subí al auto con Silvia -su representante-, y no podíamos creerlo. Me decía: ´Tranquilo, Tomi, va a estar todo bien´”, comenzó relatando en el ciclo Caja Negra. Y continuó: “Yo nunca había tenido ninguna enfermedad, ni me había tenido que operar de nada. Y no se lo quería contar a mi mamá porque sabía que se iba a tomar un micro desde allá para venir a estar acá conmigo, y no quería preocuparla”.

En tanto, explicó: “Me hice todos los estudios correspondientes, y cuando llegó el día de la operación le dije: ´Mirá, mamá, me voy a operar, tengo esto, no te preocupes que estoy con Silvia´. Y me operé, salió todo bien, no era nada maligno y no pasó a mayores”. “Estaba muy preocupado porque no sabía lo que tenía. Tenía una bola en la garganta que no me permitía cantar. Justo estaba en una gira nacional y cantaba y me molestaba, estaba todo el tiempo con fiebre y resfrío, me afectaba en todo. Fue difícil”, cerró sobre el tema.

En tanto, días atrás el cantante también había sido entrevistado por Jey Mammon en La Peña de Morfi, donde también confesó cómo le afectó a su salud la fama que le trajo su noviazgo con la actriz. “Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir”, relató el joven que fue sorprendido cuando el conductor del ciclo de Telefe le preguntó por el tema. “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”, detalló. “Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental”, agregó.

La China Suárez y Rusherking viajaron semanas atrás a Bariloche, donde el cantante filmó su último videoclip

“Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir”, describió Rusherking sobre este romance que generó mucha repercusión. “Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”, continuó. “Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo”, sentenció el cantante de 22 años.

“De repente estoy en la sala de ensayo, salgo y tengo a una cámara con chabón poniéndome el micrófono en la cara. Cosas así con las que no estoy acostumbrado para nada y con las que tengo que convivir”, concluyó.

