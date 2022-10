L-Gante llegó a un acuerdo con el representante que lo denunció por tentativa de homicidio y amenazas

L-Gante llego a un acuerdo judicial con Christian Manzanelli, exmanager de Yao Cabrera

“Llegamos a un acuerdo”, dijo L-Gante respecto el arreglo que lograron este martes en la Justicia por una causa que le había iniciado Christian Manzanelli. El popular cantante había tenido una pelea con exrepresentante de Yao Cabrera y fue denunciado por “tentativa de homicidio simple y amenazas agravadas”.

Al salir de la fiscalía, el artista habló de la resolución de este conflicto legal con Florencia de la V, conductora del ciclo Intrusos (América). Su abogado, Alejandro Cipolla, señaló: “No podemos hablar porque es confidencial, pero salió todo bien. Elián no es una persona violenta, es súper civilizado. El tema se cerró con un beneficio para la sociedad”.

Aunque no pudieron dar detalles sobre el acuerdo judicial, trascendió que el artista de cumbia 420 deberá cumplir con algunas tareas comunitarias, como por ejemplo, un show a beneficio del comedor de Margarita Barrientos. “Vamos a tener unas presentaciones de calidad”, adelantó Elián Valenzuela.

Desde que L-Gante ganó popularidad ha tenido que enfrentar acusaciones y denuncias en la Justicia. “Siempre me atacaron y estuve tranquilo. Tengo la mente en blanco, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer”, afirmó el artista, pero admitió que recibió unos buenos consejos de Wanda Nara, con quien generó un relación muy cercana en su última visita a la Argentina.

Cuando le preguntaron si extrañaba a la hermana de Zaira Nara que ahora se encuentra en Turquía, el joven respondió: “La extraño como a cualquier persona que se fue lejos. Pero cada uno tiene su vida... Somos muy buenos amigos, hacemos videollamadas de vez en cuando”. Luego, desmintió haberse comunicado con Mauro Icardi como trascendió hace unas semanas. Además, aseguró que lo admira como jugador: “Quiero que me dedique un gol. A Mauro lo uso en la Play”.

También le consultaron sobre la detención de Javier Gustavo Depresbiteris, la actual pareja de Tamara Báez, la madre de su hija, Jamaica. El joven fue acusado de intentar ingresar al boliche Cherry, armado con una pistola Bersa calibre 9 milímetros. “Preocupa porque ella es familia”, contestó L-Gante. Su abogado agregó: “No puede hablar porque hay un bozal legal, hay una menor. Con Tamara no tiene trato porque hay una perimetral”.

Cabe recordar que Tamara realizó una grave denuncia contra Elián por violencia familiar, económica, patrimonial, acoso, amenazas y hostigamiento. También hizo un pedido de una restricción perimetral. Hasta el momento, llegaron a un acuerdo por el régimen de visitas de Jamaica con su padre.

Por último, se refirió a las declaraciones de Miguel Ángel Prosi, el padre biológico del artista. En una entrevista con a la cuenta de Instagram LiveTvOk afirmó: “A partir de los 5 años ya no lo veo más. Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños -el 2 de julio- que me mandó un saludo que decía que ya nos íbamos a ver, pero después nada más”.

“Mientras no me compliquen, que digan lo que quieran. A mí no me gusta victimizarme, solo me molestan las mentiras y las traiciones por un minuto de fama. En general, mi mamá ni se mete y toma todo con pinzas. Nosotros no tenemos problemas con nadie. Capaz que un día que estoy al pedo lo paso a visitar a mi papá”, cerró el músico.

