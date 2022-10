Gustavo Garzón sorprendió con su increíble flexibilidad para la práctica del yoga

Gustavo Garzón

Aunque como otros actores no es muy afecto a mostrar su vida privada, a veces en sus redes Gustavo Garzón deja espiar un poco qué hace en lo cotidiano.

Entre imágenes de sus proyectos laborales y de los momentos entrañables que comparte con Juan y Mariano, sus hijos mellizos, llamaron la atención aquellas donde se lo ve realizando complejas posiciones de yoga.

Con 67 años -nació el 25 de mayo de 1955- el actor dio muestras de una flexibilidad que más de uno le debe envidiar. Entre los comentarios de admiración que le escribieron sus seguidores, algunos se destacaron por su buen humor como el que aseguraba “yo creo que me decapito si lo intento” o el que reflexionó -en la foto donde se veía a Garzon haciendo la vertical- que esa postura le daba “otra perspectiva del mundo”.

En las fotos, el actor que se hizo conocido en el programa Aprender a vivir allá por 1982, mostró su agradecimiento por Fabiana, su instructora, a la que definió como “la number one”. Entre los que festejaron o admiraron sus posturas, Valentina Bassi le escribió “Genius” y su gran compinche, Daniel Fanego, lo alentó con un “esssssa”.

Garzón se suma a una gran cantidad de personas que parecen haber encontrado la fórmula para detener el tiempo. Con 13 años más, Pacho O’Donnell –brillante escritor, dramaturgo, historiador, político, psiquiatra– no sólo se destaca en el campo intelectual. En sus redes se encargó de demostrar que la actividad física también es lo suyo.

“La sociedad dictamina que la vejez es sinónimo de deterioro. Y que los viejos asumimos eso como decisión propia y abandonamos el cuerpo. Y no tiene por qué ser así”, le contó Pacho a Gente. A partir de un diagnóstico de insuficiencia cardiaca severa en 2004, O’Donnell empezó a hacer gimnasia regularmente. “Y me fui convirtiendo en adicto. Descubrí que el cuerpo reacciona, que los músculos reaccionan, y que todo eso se traduce en una extraordinaria ganancia en salud, calidad de vida y sexualidad”.

Ese punto –el sexo– es uno de los que Pacho siempre aborda con mayor gracia y elegancia: “El sexo se termina cuando abandonamos el cuerpo y no tiene por qué ser así”, esgrime. Y cuenta que no tiene una rutina establecida para ejercitarse: “En realidad, la desparramo alrededor del día. Cuando miro la tele, cuando vuelvo de una entrevista, en cualquier momento… Salir a caminar está bien, sí, pero la gimnasia es lo que te modifica el cuerpo para bien. Uno no puede luchar contra la muerte, pero sí contra el deterioro. Por eso, no quiero que esto sea algo frívolo, sino al contrario: un mensaje positivo para todos los que tienen 77 o más. Trato de vivir al mango, siempre”.

En cuanto a la práctica que tanto entusiasma a Gustavo Garzón se sabe que el yoga tiene muchos beneficios para la salud que, desde su auge hace unos años, están más que demostrados y es uno de los motivos por los que cada vez esta práctica deportiva cuenta con más adeptos; desde fortalecer los músculos hasta mejorar el sueño y reducir el estrés, pero, y también puede ayudar con la pérdida de peso. El término “yoga” proviene del sánscrito y significa unión: la unión del cuerpo y la mente. Ello se logra a través de poses corporales y del manejo de la respiración con el fin de calmar la ansiedad y lograr un estado de meditación.

