Peleas, traiciones, bailes, casamientos y compras insólitas: 10 momentos inolvidables de Gran Hermano

En 21 años, Gran Hermano nos dejó momentos que quedaron en el inconsciente popular

Luego de 10 años sin estar en la pantalla y a 21 años de su debut en la televisión argentina, esta noche a las 21.45 vuelve Gran Hermano. El reality más exitoso del mundo es un formato probado, aceitado y con éxito en decena de países, y en esta edición llegará a la pantalla de Telefe conducido por primera vez por Santiago del Moro. Pero no será la única novedad, ya que se construyó una casa nueva para que los participantes puedan convivir y cumplir con el aislamiento reglamentario.

Todo sucederá en más de 2200 m2, un extenso jardín con pileta y sauna. Además, para no perderse ningún detalle de lo que ocurra en la casa, todo será registrado por 65 cámaras y 87 micrófonos y podrá verse 24 horas en directo por Pluto TV, de forma gratuita, más allá de los programas diarios que tiene previstos el canal.

Faltan meses aún para que conozcamos al ganador de los 15 millones de pesos pero mientras tanto, recordamos esos hechos memorables que quedaron en el recuerdo de todos. Desde compromisos hasta peleas, pasando por traiciones, sorpresas y marcas registradas que a muchos de ellos los llevaron a la fama.

El compromiso de Gastón y Eleonora

El compromiso de Gastón y Eleonora en la primera edición del reality

El 10 de marzo de 2001 se abrieron las puertas de la casa más famosa por primera vez. Todo era novedad y desconcierto: 12 personas, totalmente desconocidas entre sí, conviviendo en total aislamiento y elaborando estrategias para subsistir hasta el final. Aunque el ganador de esa edición fue el por entonces profesor de gimnasia Marcelo Corazza -ahora es productor del canal-, el personaje más recordado fue Gastón Trezeguet. Era el más joven de la casa y el más estratega, elaboraba teorías, técnicas para hacer complots y no tenía escrúpulos a la hora de manipular las mentes de sus compañeros para lograr sus objetivos.

Además, armó un gran revuelo al revelar su bisexualidad en una época en la que muy pocos hablaban de esos temas en televisión, pero sin dudas será recordado por la falsa boda con Eleonora González, su ¿novia? con quien se comprometió jurando amor eterno pero en realidad se trataba de otra de sus estrategias para ganar. Con una ceremonia oficiada por otro gran personaje de la primera edición, Tamara Paganini, los hermanitos se comprometieron y tuvieron fiesta y torta.

Solita SIlveyra y las Torres Gemelas: “Vas a tener que hacerte fuerte”

Solita Silveyra le cuenta a Carolina que se derrumbaron las Torres Gemelas: "Vas a tener que hacerte fuerte"

“¡Adelante mis valientes!”, arengaba Solita Silveyra a los participantes. La actriz conducía el reality y era quien, cada semana cuando los hermanitos salían de la casa, los recibía con un abrazo. Afectuosa, contenedora, empática, era lo más parecido a un familiar que podían ver luego de semanas de aislamiento. Fue en una de esas salidas que nos regaló un momento épico, cuando una de las participantes, Carolina Chiappetta salió eliminada y la conductora no tuvo mejor idea que ponerla al tanto de las noticias internacionales en medio del shock.

“Estuviste 43 días en la casa, y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero: dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas, se derrumbaron, imaginate cómo está el mundo, estamos todos rogando por la paz. Mi amor, vas a tener que hacerte fuerte como todos nos nosotros”, le dijo. El llanto de la joven fue inmediato y años después habló de ese momento. “Salía de estar 50 días encerrada, la primera persona que veo y me abraza es ella. Me dice ´tranquila´, me entra a hacer preguntas de mi experiencia por la casa. Después me pregunta por un ex novio con el cual yo me peleé para entrar y me pega lo de las Torres Gemelas justo al lado. Entonces yo en todo momento pensaba que este pibe había muerto en un avión. Eso era lo que pensaba real”, dijo años después en una entrevista con Teleshow.

Maradona les deja un regalo a los hermanitos

Maradona les deja un regalo a los hermanitos

Sin dudas, este momento será el más polémico de la lista del recuerdo porque aún sigue generando debate. Resulta que esa primera edición de Gran Hermano era un boom y había enganchado a todos, incluso hasta el mismísimo Diego Maradona, quien confesaba ver el programa y conocer a los participantes. Por eso fue invitado por la producción y, previo pago de 25 mil dólares, el astro entró a la casa encapuchado para regalarles una sorpresa inolvidable a los chicos... y una escena que seguiremos discutiendo por siempre.

Es que en pleno jueguito, abrazo y beso con los chicos, Diego tiró al piso un paquete fingiendo una especie de descuido y los chicos lo celebraron como la copa mundial. “Alta tiza”, gritó uno de los participantes mientras que el exjugador les decía: “Callénse, no me manden al frente”. ¿Qué había en esa bolsita? Años después, el productor del programa, Marcos Gorbán, explicó que el famoso “paquetito” contenía paquetes de cigarrillos.

“Eso salió en vivo en todo el país y en todo el mundo. Lo vieron millones de personas. Con tantos ojos y oídos sobre Gran hermano, con tanto programa que acusaba de manipulaciones, guiones y cosas extrañas… ¿No es raro que nadie lo haya denunciado en ese momento, sino mucho después? A veces se impone el sentido común. Otras, la desconfianza y la paranoia”, explicó Gorban en un mano a mano con Teleshow.

El particular baile de Silvina Luna

El particular baile de Silvina Luna que la volvió popular

La segunda edición del reality dejó caras que aún seguimos viendo y hasta formó una familia que sigue vigente, la de Ximena Capristo y Gustavo Conti, un amor que surgió en la casa y que 20 años después sigue intacto y hasta tuvieron un hijo, Félix. También dejó momento divertidos para recordar, porque fue una de las ediciones más amenas y relajadas.

Seguro que casi nadie recordará a Roberto Parra, el ganador de ese ciclo, pero sin dudas todos conocemos a Silvina Luna, la rosarina que a fuerza de simpatía fue la gran triunfadora, al menos del público. La joven era modelo y producto de la mala alimentación dentro de la casa, había sumado algunos kilos -más bien, una inflamación abdominal- que en lugar de sufrirlos, decidió aceptarlos y divertirse con ellos. Así fue como La Chivi, como le decían, inventó un bailecito al ritmo de El meneaito en el que se levantaba la remera, frotaba sus manos por su panza y hacía bailar a todos. Hoy lo convertirían en un challenge y lo replicarían en TikTok, pero en épocas sin redes ni apps, los chicos lo bailaban en los boliches o en sus casas.

Cristian U en un fuerte enfrentamiento

Cristian U en un fuerte enfrentamiento

Cuando parecía que ya todo estaba inventado dentro del reality, llegó Cristian Urrizaga, más conocido como Cristian U, para demostrar que todavía quedaba mucho por hacer. Entró, salió y volvió a entrar: sin él la casa de desmoronaba, pero no porque sus compañeros lo amasen sino porque la gente estaba fascinada con esa mente brillante para nominar y crear aliados de las formas más diversas.

Sin embargo, uno de los momentos más recordados de Cristian fue su pelea con Jonatan, que fue escalando en tono y violencia. “Para mí me re cagaste, como solés hacer, de mala leche”, le dijo el joven a lo que Cristian reaccionó a los gritos repitiendo en loop: “Gato”, “Puto”, “Logi”. Finalmente y aunque hubo corridas y amenazas de pasar al plano físico, todo quedó en una batalla de insultos aunque prometieron que a la salida continuarían en la calle… pero para salir aún faltaba.

Cristian U finalmente ganó, se alzó con el premio y dejó otro momento para la historia de la televisión, aunque esta vez de forma involuntaria. Apenas abandonó la casa y aún en el estudio, cuando lo recibió Jorge Rial que por aquel entonces era el conductor del envío, lo invitó a saludar a su familia. Fue entonces que su novia corrió a saludarlo y le dio un abrazo, un beso y una advertencia al oído: “No firmes nada con Telefe”. Al parecer, la mujer quería explotar la popularidad de su pareja y no quería que el canal se quede con los derechos de imagen.

Amalia Granata no llegó al baño

Amalia Granata hace pis en el jardín en Gran Hermano Famosos

Antes de convertirse en diputada de la provincia de Santa Fe, Amalia Granata pasó por Gran Hermano Famosos y protagonizó un momento inolvidable: se envolvió en una bata e hizo pis en el jardín. Tiempo después, explicó por qué tomó esa decisión que le valió, entre otras cosas, el repudio y nominación de sus compañeros de vivienda: “Fui al baño a la madrugada y estaba ocupado. Volví al rato y seguía estando ocupado. Había alguien, no importa quién, que estaba haciendo lo segundo y el tamaño del toilette era mínimo, era de 2x2. Entonces no quería hacer pis después de esa persona porque me daba mucho asco”.

Esta edición de GH tuvo una particular atracción: se podía seguir la convivencia de personas que eran conocidas de la televisión. La actual legisladora, que en ese entonces participaba de escándalos mediáticos, compartió la casa con otros famosos como Pachu Peña, Lissa Vera, Andrea Rincón; el ex de Moria, Luis Vadalá; el cocinero Nino Dolce; Carlitos Nahir, la ex de Martín Palermo, Jacqueline Dutrá, entre otros. El ganador fue Diego Leonardi, que se había hecho muy popular tras participar de la edición de 2007.

Martín Pepa compra 15 kilos de lechuga

Martín Pepa compra 15 kilos de lechuga

Diciembre de 2010, sexta edición del reality. La nómina se empieza a achicar, de los 24 iniciales quedan 20 participantes y el disponible para comprar víveres reducido al mínimo: se perdió la prueba que condiciona el presupuesto y se viene una semana difícil. La voz en off, el Gran Hermano, llama a Martín Pepa al confesionario para que realice el pedido al supermercado. El joven deja de jugar al pool y encara la tarea. Risueño, comienza a elaborar el listado sabiendo que sus elecciones traerán conflictos: solo 4 kilos de carne, tres paquetes de galletitas, nada de cigarrillos, casi nulos productos para el desayuno y ¡15 kilos de lechuga! Un rato después, llega el pedido, bolsas sueltas y una caja enorme llena de hojas verdes. Sorpresa, discusiones y la pregunta: ¿qué hacemos con tanta lechuga? Y con ese interrogante, la respuesta que aún hoy, doce años después, le recuerdan cada vez que lo reconocen por la calle: una tortilla de lechuga.

Su paso por el reality quedará en la historia por la compra más insólita pero también, por haber contado que en sus años viviendo en el campo, el joven oriundo de La Pampa había tenido intimidad con una oveja. Todas estrategias pensadas antes de entrar al programa. Mal no le fue: si bien el gran ganador fue Cristian U -quién salió y volvió a entrar a la casa fortalecido-, luego de 140 días de aislamiento ininterrumpidos, Pepa quedó en cuarto lugar y se llevó un Fiat Uno 0 km con el que pudo reemplazar su viejo Fiat Duna.Hace algunos meses, en diálogo con Teleshow, aseguró que fue una estrategia pensada y dejó un divertido pedido a futuro: “Cuando me muera, que alguien le ponga una lechuga a mi cajón”.

Griselda llegó al límite: “Estoy hecha concha”

Griselda se quiere ir ante el regreso de Claudia Ciardone

Claudia Ciardone fue la primera en abandonar la casa. Recorrió todos los programas de televisión y hasta hizo presencias en boliches, pero se abrió la posibilidad del repechaje y la modelo aceptó el reto. Súper renovada, llegó fresca y contenta a la casa para sorprender a los chicos que llevaban semanas de encierro y ya estaban cansados del aislamiento.

Algunos se alegraron con su llegada y otros, explotaron de furia. “Me quiero ir”, disparó al límite, llorando Griselda Sánchez, una joven mendocina que estaba en la casa desde el primer día y regaló otro momento épico en la historia del reality.

“Vuelve con extensiones, hubiera sido un hombre aunque sea. ¿Vos me viste? Estoy hecha concha. Yo no aguanto así. Estoy horrible, estoy idiota todo el tiempo, ¿de qué me sirve estar así? No me sirve más esto”, explotó en el confesionario. “Gri, ¿qué querrías mejorar?”, le preguntó un tierno Gran Hermano intentando consolarla y convencerla de que no renuncie. “¡Todo! No quiero estar tan mal, me recupero un poquito y vuelvo a estar así. No te quiero faltar el respeto, han sido muy buenos conmigo, sé que es legal pero no. Me hubieran dejado salir a mí, estaba un ratito con mi hija y volvía encantada”, siguió el descargo tras 77 días de encierro.

Nadia le roba a Marianela

Nadia le roba a Marianela

Si existió una participante odiada a lo largo de todas las ediciones del ciclo, esa fue Nadia Epstein. Con más de 500 mil llamados, la expulsión de la joven con el 91.9% de los votos telefónicos, marcó un récord en la historia del Gran Hermano local. ¿El motivo de tanto encono? Su forma de armar alianzas para eliminar a los compañeros, su enfrentamiento público con Marianela Mirra, quien terminó siendo la ganadora de la edición 2007 y las cosas que planearon para incomodarla. Entre ellas, una acción muy recordada: cuando Nadia debe abandonar la casa, no solo se llevó su ropa en la valija sino también algunos souvenirs, como la ropa de su compañera.

Con Jessica Osito como aliada, la participante comenzó a elegir entre las pertenencias de la tucumana. “A ver, abrí el cajón a ver qué me puedo llevar de ésta. Me voy a llevar algo”, comenzó. “Ese brillantito, sacalo, me gusta”, arrancó a elegir. “Creo que afuera esto me va a quedar muy bonito”, se reía mientras robaba la ropa de Marianela y sus compañeras de cuarto festejaban su actitud.

Marianela le hace la fulminante a Diego

Marianela le hace la fulminante a Diego

Corría el año 2007 y en los comienzos del verano, comenzó la cuarta edición del reality. El escenario, el mejor: calor, pileta, sol y nuevos hermanitos para conquistar seguidores. Pronto, el comportamiento de la casa arrojó a nuestra heroína, porque se sabe, el más débil suele ser el protegido del público y así surgió la figura de Marianela Mirra. La joven tucumana que recibía desprecios y sufría complots por parte de sus compañeros, pronto se convirtió en la niña mimada de la gente.

Solo uno de sus compañeros sintió empatía por ella y se acercó a contenerla. Diego Leonardi, un muchacho de origen humilde que era remisero y había cumplido una condena con la justicia con casi cinco años de prisión por robo a mano armada. “Vuelvo a encerrarme pero esta vez para reinsertarme en la sociedad”, dijo al entrar a la casa. Su historia de superación, su sencillez y amabilidad, lo hacían querible. La dupla se había convertido en inseparable, pasaban horas de charlas, comían juntos, Marianela había encontrado contención... hasta que algo se quebró. Una tarde, tras una charla profunda con su nuevo amigo, la tucumana entró al confesionario y le hizo la fulminante, una nueva herramienta de voto que se había sumado ese año al formato y que dejaba al participante elegido directamente en la placa de eliminación, a merced del voto del público. “Yo no sé si está bien a esta altura usar la espontánea. En primer lugar iría Diego, capaz que yo veo que los otros son más débiles frente a él”, se excusó entre risas mientras votaba, irónica.

Pronto se generó una grieta entre los seguidores del programa: por un lado los que consideraban que la joven era una traicionera; por otro, los que la erigieron como una gran jugadora. Mientras tanto, Diego que por la falta de comunicación con el mundo exterior, no tenía conocimiento de la actitud de su amiga, seguía en su rol contenedor, algo que alimentaba la furia de muchos. Fue así que una noche, alguien decidió poner fin a la mentira y del otro lado de los muros de la casa -que en ese momento estaba ubicada en Palermo y sufría estos atentados externos al aislamiento de forma permanente- gritó: “Diego, Marianela te hizo la espontánea”.

Así se enteraba Diego Leonardi de que Marianela Mirra lo había traicionado

El final es conocido: Leonardi fue eliminado del juego y una semana después, Mirra llegó a la final, arrasó con el 41.46% de los votos, ganó 100 mil pesos y su salida registró picos de 50,3 y un promedio de 39,1 puntos, números históricos para la televisión. Años después, esa jugada provocó que el 24 de abril se fije como el día mundial de la espontánea de parte de los fans del formato en todo el mundo.

La suerte está echada, los participantes ya están elegidos de un casting presencial al que se presentaron 20 mil personas y la expectativa del público es alta tras varios años sin reality. Habrá que esperar para conocerlos, verlos convivir y elegir cuál es nuestro favorito.

