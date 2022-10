El nuevo tema con el que Agus Padilla y Estani rompen los esquemas del amor actual

Agus Padilla y Estani en diálogo con Teleshow

Sus ojos la siguen de una punta a la otra, no deja de buscarla con la mirada. La timidez parece ganar, pero decide agarrar papel y lapicera y se anima a dejarle unas palabras escritas. Así, como si fuera una vieja película de amor, Agus Padilla y Estani juegan con un viejo concepto en el video de su nuevo tema, “Me Tienta”: el amor correspondido.

Lejos de los likes, las reacciones y el ‘chamuyo’ de hoy en día por redes sociales, la canción pareciera volver el tiempo atrás en un videoclip donde los artistas presentan un nuevo reggaetón inspirado en lo que parece un tema tabú en las relaciones actuales. Ahí donde los detalles resaltan y el amor no es algo fugaz.

“Trata sobre un amor correspondido como quien dice, está bueno, es algo que ya no se usa, medio pasado de moda. Nosotros lo traemos a la música y me parece como algo diferente, me gusta. Además, creo que desde que nací, más o menos, no sé lo que es esa historia, nunca viví algo así. Refleja una linda historia de amor, que encima es algo que puede llegar a pasar. Como que siempre tengas ganas de concurrir a un lugar porque tenes una persona que te llama la atención”, revela la artista uruguaya mientras se sienta a charlar con Teleshow.

Agus Padilla y Estani - Me Tienta

Si bien este género viene siendo una constante en la carrera de Padilla, quien viene de presentar temas como “Salgo Fresh”, “Infieles” y “Te Pienso”, es una de las pocas veces que el productor y cantante se sumó a una canción de este tipo, así lo resalta Estani: “No es mi fuerte sacar temas de reggaetón, es más creo que este es el segundo que saco en toda mi vida, pero me había encantado el tema, me transmitía una vibra muy linda, buena onda. Si te llega el tema le mandás mecha, yo le mandé y quedó regio”.

En ese sentido, lejos de ‘achicarse’, el cantante asegura que se animaría a probar nuevos sonidos y explorar en diferentes géneros. “Obvio, siempre estamos experimentando cosas nuevas, probando qué nos queda bien, qué nos queda mal. Si algo sentimos que nos gusta, que nos queda cómodo y lo podemos hacer, no nos interesa mucho qué pueda decir el resto, nosotros lo hacemos y esperamos que la gente lo reciba de la mejor manera”, destaca el artista que trabajó con María Becerra, Emilia Mernes, Bizarrap y Robleis.

Bromas, chistes, risas, el divertido ida y vuelta de los cantantes puede verse tanto dentro como fuera del tema. Así, entre miradas cómplices y ‘gastadas’, ambos cuentan cómo fue la preparación de la canción y todo el detrás de escena.

Agus Padilla y Estani se unieron para sacar un nuevo tema

- ¿Cómo surgió la idea de grabarlo juntos?

Agus Padilla: - Es un tema muy lindo, yo no lo quería sacar sola, de hecho le estaba buscando featuring, y me gustaba mucho. Él ya había firmado con el mismo sello que yo y se me ocurrió proponérselo, y ahí dijimos, ‘vamos a hacer un buen trabajo con esta canción’

Estani: - Ahora que salió siento un alivio total, al principio el tema iba a ser solamente de ella, o sea yo como productor, eso fue el primer día que nos conocimos. Nos conocimos un día e hicimos ese tema. Después me monté yo

Estani: - Y me pagó, me pagó mucha plata y me sumé (risas)

Agustina Padilla: - La dejé toda eh (risas)

Agus Padilla y Estani juegan con un viejo concepto en el video de su nuevo tema, ‘Me Tienta’: el amor correspondido

Pero más allá de las horas de grabación y la búsqueda de un sonido, una de las cosas más complicadas que afrontaron los cantantes fue la grabación del video. El cual, a día de hoy, ya cuenta con más de 620.000 reproducciones en YouTube. Así afrontaron las filmaciones en un famoso café estilo americano inspirado en la década de los ‘50.

- ¿Qué fue lo que más costó?

E: El tema de la actuación me costó un poquito, mejor dicho me costó una locura, me costó un montón, no es una de las cosas que más disfruto hacer actuar, pero una vez que estás ahí es como ‘pongámosle la mejor para que salga bien. Había un excelente clima, buenas personas trabajando, buena onda, así que salió este hermoso resultado.

AP: Yo muy cómoda, la verdad que la pasé muy lindo en la filmación, o sea de hecho no se me hizo como un videoclip así pesado, como que ‘uy quiero terminar ya’, no, la pasamos muy bien, hizo lindo día, había un buen ambiente de trabajo y así salió el resultado, o sea quedó muy bueno. Él se tira por el piso con la actuación pero en realidad salió todo muy bien, lo que se ve en el video se ve natural, no se ve forzado y eso también es lo que me gusta mucho del videoclip. Me da buenas vibras.

"Me Tienta" ya cuenta con más de 620.000 reproducciones en YouTube

- ¿Hubo algo en específico que costó más?

AP: No me quería agarrar las manos, ¿podés creer?

E: Justamente, porque el director me decía, agarrale las manos, mirala a los ojos y cuando yo te diga sonreíle, es como ‘dale papá, no puedo, no puedo’. Pero después de como 10 tomas me salió y ahí quedó.

AP: Se ponía nervioso.

E: Si me intimidaba, su presencia me intimidaba.

- Agus, ¿siempre tuviste habilidad para la actuación?

AP: Al principio de la carrera me costaba un montón a la hora de grabar un videoclip, como esa parte de la actuación, pero con el tiempo fui entendiendo que está bueno eso, cómo ser otro vos. Tomar cada videoclip como una historia diferente y eso está bueno, como meterse en el papel. Le fui cazando la mano y me re gusta ahora, la paso muy bien.

- ¿Cómo fue esa evolución?

AP: Vas pasando por cosas, tuve situaciones en las que grabé videos muy largos, en las que obviamente también por mí, porque estoy 8 horas haciendo una toma por nervios, porque me da vergüenza y hoy lo veo también por el lado de bueno, ‘esto vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo bien de entrada, así no hacés perder el tiempo al equipo’. Porque yo puedo estar 5 horas grabando lo mismo, pero también estoy matando a los demás, entonces me digo ‘me voy a mentalizar, vamos a hacer las cosas bien’, pero eso lo fui aprendiendo con el tiempo, no fue fácil, no es fácil. Lo fui aprendiendo a medida que vas teniendo videoclips y demás.

