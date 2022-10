L-Gante habló sobre el video de su violenta discusión con un grupo de policías

L-Gante habló sobre la violenta discusión con un grupo de policías (Video: "A la tarde", América)

El domingo por la noche, L-Gante fue protagonista de un confuso hecho. Tal como se vio en un video al que accedió Teleshow, el cantante mantuvo una fuerte discusión con agentes de la Policía cuando regresaba a su casa en auto con amigos, luego de presenciar el show de Daddy Yankee en la cancha de Vélez Sarsfield.

Al llegar a la cabina del peaje de la autopista Ricchieri ocurrió el violento episodio. “¡Bajá Elián, bajá!”, le grita un policía al músico en reiteradas oportunidades. En un momento de la filmación se observa cómo uno de los agentes lo señala con una mano mientras que en la otra, colocada sobre el pecho, tendría un arma. “¡Guarda el fierro, salame! Bajo del auto, ¿pero qué me venís a apuntar?”, dice Valenzuela apenas desciende del vehículo. “¡No me apuntes, no me toques!”, agrega, en medio de forcejeos con los policías. “¿Por qué me apunta con el fierro?”, vuelve a cuestionar L-Gante. Uno de los uniformados le pregunta si sabía que venía manejando a mucha velocidad por la autopista: “¿Sabés a cuánto venías?”. El artista responde: “A 100. ¿Cuánto da la calle?”.

Por unos segundos más sigue la discusión y los empujones. “¿Te hacés el policía, bobo, chup... pija? Vos sos policía, fijate cómo actúas de policía. Venís a patear el auto, pedazo de envidioso, gordo logi”, grita el cantante, furioso por el comportamiento de los integrantes de la fuerza de seguridad.

Video Exclusivo De Un Policía Apuntando A L-gante

Lo cierto es que, tras este lamentable episodio, el músico brindó una entrevista en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América, donde habló de lo sucedido. “Yo iba manejando, buscando la puerta 10, le preguntamos a la policía de tránsito. Y cada vez que bajo la ventanilla y me freno, se me junta mucha gente, y no le pido a nadie que me escolte, pero a ellos se les arma el quilombo. Y también hay que tener en cuenta que conmigo están los policías que me frenan para una foto o los que le quieren contar a su jefe que me demoraron. Está la gente que te quiere y la gente que no, yo soy famoso”, comenzó expresando.

Y continuó con su versión: “Ninguno me revisó, yo tengo registro, tengo todo. Y tampoco venía a exceso de velocidad, aunque esa es la infracción que me pusieron porque como actuó mal el policía en el procedimiento, después se quería morir cuando vio que lo estaba filmando”. “No iba ni a 140 ni a 200, ahí se puede andar hasta 130 y yo la venía respetando. En un momento, nos dejaron de seguir los que venían con nosotros, y supuestamente el que se nos cruzó, era el que nos quería frenar. Yo frené en el peaje como se debe, y ahí nos interceptaron tres policías con la pistolas apuntándonos”, detalló.

L-Gante, en el ojo de la tormenta por un video en el que se ve una discusión con policías

“Frené y estuve dispuesto a que me pidan los papeles, pero con tres armas apuntándome a la cara lo primero que hice fue encararlo y decirle que baje eso ¿Cuántos casos hay que a la policía se le escapa un tiro? Andá a saber si estaba bajo efecto de cocaína, se asusta y mete un tiro”, sostuvo. En tanto, contó que se bajó de su vehículo para que no le apunten al resto de las personas que iban con él. “La primera reacción fue decirle eso, el policía se dio cuenta que había actuado mal. Y dibujaron una infracción, pero no era eso porque yo iba respetando la máxima”.

Por otro lado, se refirió a la separación con Tamara Báez. “Estoy firme a lo que ella dispone y presenta su abogado, respeto cada cosa”, acotó. Además, desmintió un supuesto chat que se filtró con la joven. “No quiero pelear con la madre de mi hija ni hablar mal de ella. Primero, el respeto”, resaltó. Y aclaró: “Hace más de cinco meses que estamos separados y yo le dije que lo iba a aclarar públicamente. Mucha gente piensa que ella se separó de mí y no fue así. Todos tienen un fin de lucro. El abogado quería encarar la situación como si nosotros estuviéramos casados”.

Por último, cerró: “El día que le dejé a ella los 300 mil pesos le saqué una foto sin que se diera cuenta. Cuando llego a mi casa, me llama el abogado para arreglar que le alcance dinero ¿Cómo puede ser si yo acababa de darle?”. “Está normalizado que una mujer siempre tenga la versión oficial, y si el hombre sale a defenderse lo ataca un ejército. Yo callado, siempre caballero. No sé por qué me quiere hacer mal”.

