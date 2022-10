Toti Pasman se mostró furioso por el Martín Fierro de Radio: “Yo merecía ganar”

Toti Pasman, furioso contra el Martín Fierro de Radio

Luego de tres años de interrupción por pandemia, el pasado fin de semana se volvió a realizar la ceremonia del Martín Fierro de Radio, en la que se premió a lo mejor de la cosecha de los años 2019, 2020 y 2021. La transmisión estuvo a cargo de la señal televisiva IP Noticias y la emisora AM 750 -perteneciente al mismo grupo de medios del canal que emitió la premiación- se llevó 11 estatuillas: uno de esos premios fue el que hizo estallar de furia a Toti Pasman.

Pasman estaba nominado en la categoría Mejor labor periodística deportiva junto a Diego Díaz y Sergio Altieri. Este último, conductor del programa La García (AM 750), fue el que se lo llevó. Y Toti estalló. “Estoy mal. No es por perder, pero haces 25 puntos de rating todas las noches y perder contra un programa que la gente no sabe que está al aire. La verdad, siento que me chorearon”, fue lo primero que le dijo al cronista de Intrusos (América) que lo abordó al final de la fiesta.

“Hoy siento que me robaron y me voy re caliente. Cuando vos perdés bien, no digo nada. Pero cuando hacés 25 puntos y perdés contra un programa que no aparece en la planilla de rating, bueno... Decís: ‘Está choreado porque organizan el premio’”, disparó contra la organización del evento.

“Si los que organizan tienen que ganar premios, díganlo y listo. No vengo, me quedo en mi casa y listo. Si a vos te anulan un gol porque estás habilitado en la misma línea y te levantan la bandera, bueno, puede pasar. Ahora, si estás tres metros habilitado y te levantan la banderita, me están choreando”, agregó. “¿Es por acomodo?”, le preguntó el cronista. Y el periodista deportivo puso un manto de sospechas: “A ver, es la radio del que organiza la fiesta... Y bueno. La verdad que no conocía el programa, no sabía ni que existía”.

Este lunes, Pasman fue entrevistado por Florencia de la V y la mesa de Intrusos y amplió su parecer al respecto. “Sigo enojado, en realidad. No sé si está bien o mal decirlo, pero cuando me llamó la producción dije: ‘Está bueno así pido disculpas’. Y después hablé con mi mujer, que me dijo: ‘Si estás convencido, no pidas disculpas’. Y creo que es verdad, estoy convencido de lo que dije. Mi bronca es porque siento que fueron mis tres mejores años de carrera en la radio”, insistió el periodista.

“Me pareció una injusticia total y esto no tiene nada que ver con el que ganó, Sergio Altieri, que no lo conozco. No es contra él”, agregó. “Cuando vos decís que te chorearon, ¿a qué te referís? Porque no sé si él está diciendo que los miembros de Aptra votamos mal o que hubo una mano negra. Como miembro de Aptra, yo voto una terna, elijo mi candidato y después se hace un recuentro de votos que hacen un resultado. Y ese recuentro incluso se puede ir a ver si alguien tiene alguna duda”, le planteó Nancy Duré, integrante del panel y jurado de Aptra. “Cuando digo que me chorearon, es porque pienso que me merecía el premio. Por ahí los jurados de Aptra no piensan lo mismo y tendré que trabajar más”, respondió Pasman con ironía. Y agregó: “Ha pasado más de una vez que al canal o al grupo que organiza los premios le dan más de una estatuilla. Pruebas, no tengo ninguna. Pero no tengo ninguna duda que si el premio no lo transmitía IP, me parece que Altieri no se lo ganaba”.

“Puede ser que le caiga mal esto a Sergio. Pero es lo que siento, la verdad es lo que siento, estoy convencido de que me lo merecía. Y me pareció una injusticia total, lo quería decir. Puedo quedar como un mal perdedor, yo he perdido un montón de veces el Martín Fierro pero es la primera vez que me quejo. Este premio me parece que me lo merecía yo, lo quiero decir y nadie tiene por qué estar de acuerdo conmigo”, cerró.

