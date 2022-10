Iván Noble sorprendió con una foto de Benito: “Hay un tipo que dice que es mi hijito”

Iván Noble

Iván Noble suele estar muy activo en sus redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, ya sea para compartir reflexiones sobre la coyuntura sociopolítica, la actualidad de Boca Juniors y, claro, para promocionar sus shows y lanzamientos musicales. Pero también abre la puerta de su intimidad familiar ante sus seguidores, quienes siempre celebran la buena sintonía que tiene con su exmujer Julieta Ortega y con Benito, el hijo que ambos tuvieron hace casi 17 años.

Es por eso que en las últimas horas sorprendió con una foto en la que se la ve al ya no tan pequeño con el torso desnudo y muy trabajado, una frondosa melena de rulos y parado, con la mirada recia, entre máquinas de gimnasio. “Hay un tipo que dice que es mi hijito”, definió Noble sobre esta foto que publicó en sus Instagram Stories y con la que sorprendió por el crecimiento “repentino” de Benito.

Benito Noble Ortega hoy, a casi un mes de cumplir 17 años (Foto: Instagram)

Iván Noble conoció a Julieta Ortega a mediados del 2001 y, tras un intenso noviazgo, se casó con ella el 8 de marzo del 2002. Con la actriz tuvo a su único hijo, Benito, quien nació en noviembre de 2005. Pero aunque se separaron en 2009, el músico se convirtió en un “excelente exmarido”, según lo confirmó en varias entrevistas quien fuera su legítima esposa. Lo cierto es que, invitado a Debo Decir, por América, el cantante se emocionó al ver un informe de su vida, en el que no sólo aparecía la hija de Palito Ortega hablando maravillas de él, sino que también se lo veía a él confesando lo mucho que le había cambiado la vida la llegada de su descendiente.

Después de contar que su hijo se había llevado ocho materias y que, por ese motivo, él lo estaba ayudando a “hacer resúmenes” y se veía obligado a volver a “leer marxismo y liberalismo”, el líder de Caballeros de la Quema habló de su rol de padre. “¿Sos el viejo que te imaginabas ser?”, le preguntó Luis Novaresio. “Creo que es lo que mejor hago. Pero, en realidad, eso es algo que tiene que decir él”, explicó Noble.

Y luego continuó: “Yo tardé mucho en querer ser padre. Fui papá a los 37. Y yo diría que, hasta los 35, no era una urgencia ni mucho menos. Pero, cuando quise, casi inmediatamente me di cuenta de que iba a ser como el rol de mi vida donde más me iba a romper el traste. Creo que soy mejor padre que hijo, que lo que he sido como marido, que lo que soy como pareja...”.

Julieta Ortega, Palito e Iván Noble

Frente a esta confesión, el conductor le remarcó lo que Julieta había dicho sobre él en el informe en el que, incluso, contaba que uno de sus novios le había dicho que no podía entender por qué se había separado de un tipo tan bueno como el músico. Entonces, Iván agregó: “Soy muy buen ex marido, también. Marido no, pero ex marido sí”.

¿Si existe algún tip como para poder lograr esta buena relación con una ex? “Hay que tratar de no ser un miserable, con eso alcanza”, respondió Noble. Sin embargo, tras meditarlo unos instantes, se explayó: “Y, si tenés hijos, hay que recordar que ellos van a ser testigos del trato que tengas con su mamá”.

A mediados de 2018, el músico había entrevistado a la madre de Benito para el ciclo Proyecto Alma, de Canal (á) y radioberlin.com.ar, y la actriz había aprovechado para hacerle un divertido pase de factura. “Vos salís con chicas muy jóvenes. Lo hemos hablado en privado, me has dicho que es algo irresuelto que tenés vos con el tema del paso del tiempo”, señaló entonces Julieta. Y, luego le espetó: “¡Vos te aburriste de estar casado! Mi mamá (Evangelina Salazar) me dice que vos dijiste un día que no estabas diseñado para el ´nido´”.

“¿Yo dije eso? Puede ser, puede ser… no me acuerdo”, se hizo el desentendido el músico. Y afirmó: “Todavía no he vuelto a convivir con nadie después de Julieta”. Pero, obviamente, todos los reproches de la actriz son en tono de broma, ya que cuando tiene que referirse a él seriamente no deja de elogiarlo como padre y como ex esposo.

