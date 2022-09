La China Suárez y María Becerra coincidieron en un evento: la reacción de la actriz ante el show de la cantante

La China Suárez y María Becerra coincidieron en un evento (Fotos: RS Fotos)

Esta semana en el Faena Art Center se organizó la avant premiere del primer episodio de Limbo, una serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y dirigida por Agustina Macri -hija del expresidente argentino-, la cual será emitida en una conocida plataforma de streaming. De la presentación participaron los actores que protagonizan esta historia -Clara Lago, Mike Amigorena, Esteban Pérez, Enrique Piñeyro, Andrea Frigerio y Andrés Gil-; y también figuras del espectáculo entre quienes se encontraban Teresa Calandra, Gastón Soffritti, Candela Vetrano, Sebastián Wainraich, Jerónimo Bosia, Clara Alonso y Morena Beltrán.

Pero también estuvieron presentes Eugenia La China Suárez y María Becerra, novia y exnovia respectivamente del cantante Rusherking, quienes por primera vez coincidieron en un mismo lugar. Mientras la actriz estaba allí por ser una cara conocida, la cantante participó para dar un show una vez que finalizara la visualización del episodio inicial de la serie.

La cantante de éxitos como “High” y “Automático” fue una de las primeras en llegar al lugar y pasó por la “alfombra roja” para posar ante las cámaras de los medios que cubrieron el evento. En tanto, la China fue la última en arribar a la presentación.

La China Suárez, presente en la avant premiere de Limbo

Después de la llegada de los famosos y tras un breve cóctel, se proyectó el primer episodio de Limbo. Y según reconstruyeron distintos testigos, Suárez se retiró segundos después de la emisión. Es decir, decidió no quedarse a ver el show de María Becerra. La China fue al evento acompañada por su madre, Marcela Riveiro. Y una vez que terminó el capítulo en cuestión, se fueron juntas en un taxi.

Suárez está de novia con Rusherking desde hace algunos meses, después de que él terminara su relación con Becerra en malos términos. El final de ese vínculo estuvo signado por distintos rumores de infidelidad de parte del rapero. En las últimas semanas, la actriz desmintió en repetidas oportunidades tener algún tipo de rivalidad con la popular cantante. En un vivo de Instagram, un fan quiso saber qué pensaba de la exnovia de su actual pareja. Y ella dijo: “Pienso que es una mega artista. La rompe. No sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música”.

Del otro lado, Becerra está volviendo a apostar al amor al vincularse con el cantante Rei. “Juli y yo estamos mejor que nunca, él es la persona más buena del mundo y me cuida como a nadie”, dijo María sobre cómo marchan las cosas con su nuevo novio.

María Becerra cantó en la presentación de Limbo (Fotos: RS Fotos)

Meses atrás, María había hecho una filosa ironía contra Suárez. Todo había sucedido en el marco de un discurso que dio al recibir un galardón en los premios Tu Música Urbano 2022, cuando reversionó la frase que su ex dijo en el momento de blanquear con la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio. Al agradecer el premio como mejor Top Rising Star femenino en la isla boricua, Becerra dijo con su mejor sonrisa la siguiente frase: “Cambió mi vida, cambió mi carrera. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento que le dieron a esta canción, nos fuimos realmente mundiales. Muchísimas gracias por todo el amor”.

Luego de que aparecieran las primeras imágenes entre la China y Rusher en el after party de los Martín Fierro, el músico había hablado de su relación. Y pese a que no quiso dar mayores precisiones al no confirmar ni desmentirlo, pronunció una sugestiva frase. “Prefiero mantener mi vida privada oculta”, respondió ante las cámaras de LAM, por América. “Soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso”, agregó el rapero.

