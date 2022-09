Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff para el fin de semana

Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff

Mirtha Legrand y Juanita Viale volvieron a la televisión la semana pasada a la pantalla de El Trece, tras varios meses de negociaciones entre la emisora y Story Lab, la productora encabezada por Nacho Viale y Diego Palacio. Este año, el programa cuenta con un estudio nuevo y una escenografía de 360 grados que brindará una experiencia más inmersiva para el público.

“Querían que La Chiqui vuelva, y acá estoy. Tanto lo pidieron, y la Chiqui volvió”, saludó Mirtha, elegante como siempre y emocionada como nunca en el comienzo de su clásico programa. “Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología”, agregó muy emocionada la conductora.

Este sábado 24 de septiembre se emitirá el ciclo La Noche de Mirtha a las 21.30, con una mesaza de figuras relacionadas al mundo de la política y espectáculo. En esta oportunidad, invitaron a Patricia Bullrich, la presidenta del partido PRO; Luis Majul, el conductor de LN+; Marcelo Polino, el periodista de espectáculos; el influencer Santiago Maratea; y la modelo Karina Jelinek.

Mirtha Legrand

Mientras que por Telefe llega un nuevo programa de PH, Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff a partir de las 22.15. En su sexta temporada, el conductor tendrá como invitados al streamer Coscu; el rapero y freestyler LIT Killah; la reconocida actriz Mirta Busnelli; el exfutbolista Sebastián “Loco” Abreu; y la modelo y conductora Sofía Zámolo.

PH, Podemos hablar

El domingo 25 de septiembre, se llevará a cabo el segundo programa de Almorzando con Juana a partir de las 13.45 por El Trece. En esta emisión, Juanita compartirá la mesa con el actor chileno Benjamín Vicuña; el artista y coreógrafo Flavio Mendoza; el exjugador Leonardo Ponzio; y la periodista Guadalupe Vázquez.

Juana Viale en su primer programa

La semana pasada, Viale expresó sus nervios al regresar a la televisión: “Buenas, buenas… El primer programa de mi ciclo Almorzando con Juana. Bienvenidos a todos del otro lado. Sé que había mucha expectativa por mi regreso. Soy un nervio caminando, pero estoy muy feliz de estar acá”.

Para este importante programa, la conductora tuvo como invitados a Carolina Pampita Ardohain, Guillermo Coppola, El Polaco y Rolando Barbano. Durante la emisión, la popular modelo sorprendió a todos al confesar que es celosa de su marido Roberto García Moritán. “Sí, re. No quiero ser políticamente correcta”, comenzó expresando. Y explicó: “No me gusta compartir lo mío. Pero en el buen sentido, no he hecho escándalos”.

“No me gusta compartir el tesoro que es una relación. Hablamos mucho de qué va a pasar a futuro si su carrera sigue en la política. También el poder te quita mucha energía. Está muy encendido todo porque el país lo necesita también, necesita ponerle atención a eso. Y capaz soy celosa de sus tiempos, no de una mujer”, reconoció. En ese sentido, detalló: “Compartir el momento de Ana, que crece muy rápido”.

Por otra parte, Juana también trajo a colación el tema de las familias ensambladas, y la exconductora de El Hotel de los Famosos también sumó su visión al respecto. “Para mí hay que ser claros. A los hijos de la pareja hay que amarlos como si fueran propios y hay que educarlos como si fueran propios. Las reglas de casa son para todos, para los propios y los no propios. Hay que abrir el corazón y amarlos como si fueran de uno. Verlos crecer y estar orgulloso por cada momento y acompañarlos en todas las situaciones de la crianza”, cerró.

