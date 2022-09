Ganó el millón en Los 8 escalones, pero no pudo resolver una pregunta: ¿quién lo anotó?

Ganó en Los 8 escalones del millón, pero no sabe quién lo anotó

Pablo ganó el premio mayor en Los 8 escalones del millón y realizó un recorrido perfecto, tras responder todas las preguntas, menos una muy simple y básica: ¿cómo llegó hasta ahí? El concursante aseguró que él no se anotó en el programa, pero tampoco tiene idea quién lo hizo por él.

El taxista tuvo que responder preguntas de Carmen Barbieri, Walter Nelson, Ingrid Grudke, Santiago Do Rego y la jurado invitada, la futbolista Florencia Quiñones, para llevarse el millón. Fue luego de la trivia del especialista en tecnología que Guido Kaczka lo anunció ganador. “Les voy a mencionar cuatro de la áreas que me gustan, en relación a una abreviatura. MMO, ¿en cuál de las siguientes áreas está relacionada la sigla en ingles? A: Exploración espacial, B: Nanotecnología, C: Robótica D: Gaming”.

Ambos participantes respondieron B, mientras que la respuesta correcta era D, videojuegos, pero como Pablo llevaba la delantera, se consagró ganador.

“¡Un millón de pesos!”, anunció el anfitrión del ciclo de El Trece y siguió, con su clásica descripción del participante: “El que festeja poquito ganó, recorrido excelente no se equivocó en ninguno de los escalones, es taxista, tiene su hijo Thiago, cree que lo anotó la mamá de su hijo, no sabe, se lleva bárbaro con ella, comen juntos una vez por semana y no sabe si lo anotó o no, pero tiene el millón de pesos”.

Aún con la duda sobre quién lo había anotado para jugar, Guido le hizo la pregunta de rigor: “Pablo hoy no saliste con el taxi, ¿hacés turno noche o venís de nuevo acá por los dos millones?”, decidido, dijo: “Vuelvo acá, olvidate”.

En la emisión de la noche, tras haber ganado el millón su ex pareja y su hijo Thiago aparecieron en un video para darle un mensaje de apoyo. “Te quiero mucho, que ganes”, dijo el nene y la mamá le deseó suerte. Al volver al piso Guido quiso saber si había sido ella quien lo anotó efectivamente, pero Pablo dijo que aún no se lo confirmaba. En el programa, hizo un recorrido casi perfecto, pero quedó en el escalón anterior al de la final.

El lunes por la noche, el premio se lo llevó Ayelén, tras obtener dos luces verdes. Tiene 26 años, es de Mataderos y vive con sus papás. El año pasado tuvo linfoma y durante los meses que estuvo internada haciendo el tratamiento, uno de sus momentos alegres del día eran cuando en la tele estaba 100 argentinos dicen y Los 8 escalones del millón (en el 2021 solo se emitía a la noche).

“Jugaba con mi papá que me estaba apoyando a ver quién respondía más”, recordó y aunque no estaba nerviosa, de cara a al final bromeó: “En mi casa ya tengo como 50 millones”. Luego de que le dieran el cheque, ella y el conductor se emocionaron y él reflexionó: “Cómo puede ser la vida tan difícil, complicada, triste y de pronto tan linda”. Entre lágrimas ella aseguró: “Es como el fútbol, siempre da revancha la vida”.

Pablo finalmente se fue sin saber quién lo anotó, pero con muchas sospechas de que había sido su ex pareja. La mayoría de las veces los concursantes cuenta que no son ellos quienes se inscriben, sino familiares que sorprendidos al ver que desde sus casas responden casi todas las preguntas de los escalones, deciden mandarlos a la televisión, como seguro habrá sido este caso.

