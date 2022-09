La nueva vida de Paola Miranda, alejada de los medios: “Me fui del país porque fui muy atacada”

La nueva vida de Paola Miranda, alejada de los medios

Fue figura del teatro de revista capitaneado por Carmen Barbieri y Santiago Bal, también brilló en Bailando por un Sueño y hasta tuvo un incipiente recorrido como cantante. Pero un día se esfumó, se bajó de los medios y decidió dejar el país. Se trata de Paola Miranda, quien este martes dio una entrevista en el piso de Intrusos (América).

“Pasa el tiempo y agarrás más experiencia. He aprendido un montón”, definió Miranda sobre su recorrido en el espectáculo, el cual incluye muchas temporadas de teatro, giras largas por México y Miami como base. “Hice gira por Estados Unidos con Juan Gabriel y después me la pasé siempre viajando”, resumió.

“Esta es mi casa, el lugar en donde me la paso bien, me divierto”, dijo sobre su estadía efímera en Buenos Aires. “En ese momento me vio Carmen Barbieri y me convoca para la primera revista, y a partir de ahí, gracias a dios, nunca paré”, recordó sobre su ingreso a las tablas argentinas. Su debut fue en Barbierísima y remarcó que tanto Santiago Bal como Carmen “me adoraban. Tenemos muy buena relación, muy cercana”, contó.

“Hice gira por Estados Unidos con Juan Gabriel y después me la pasé siempre viajando”, resumió Paola Miranda

Mientras en la mesa le hacían preguntas sobre su presente, fue Pablo Layus quien rebobinó la película para preguntarle por qué decidió irse de la Argentina. “Recuerdo que habías comentado que te ibas alejándote un poco de los medios porque sentías que la gente hablaba un montón de cosas tuyas sin conocerte. Que se dudaba realmente de qué trabajabas”, le planteó. “Era difícil. Prefiero quedarme con lo bueno de eso, pero había un grupito de chicas que siempre me atacaba. Yo soy un ser humano. Tengo una familia. Tengo una hija. Y un día dije: ‘¿Por qué tengo que permitirlo?’”, dijo, haciendo memoria.

Esos ataques hicieron mella en el ánimo de Paola y comenzó a sentirse afectada. “Ya era un juego cruel. Por eso, y con mucho dolor, me fui, di un paso al costado, después de muchos años trabajando”, recordó sobre ese punto de quiebre. Sin embargo, dijo que en su “desaparición” se mantuvo siempre muy activa. “Me enfoqué en mis emprendimientos. Saqué una línea de lencería durante la pandemia. Tengo una línea de cremas para el cuidado de la piel y una línea deportiva”, contó.

En tanto, el panelista Gonzalo Vázquez le preguntó si hoy soportaría las presiones que años atrás la empujaron a irse. Y Paola respondió sin ningún tipo de dudas ni remordimientos: “Estoy más madura. Estoy desde otro lugar”, reveló. Luego, y tras la consulta de Nancy Duré, quien quiso saber qué pensaba de Juan Gabriel, con quien trabajó durante mucho tiempo y sobre el que rondan ciertos rumores que indican que no murió realmente. “Obvio que está muerto y es muy duro. Cuando empecé a escuchar esta noticia de que estaba vivo en algún momento lo dudé porque dije: ‘El era súper bromista, en una de esas hizo una cosa así'. Pero no. Está muerto, y para mí fue un golpe durísimo”, contestó al respecto.

Y también reveló que el famoso cantante era su ídolo, que creció escuchándolo, que lo considera su “maestro”, a la vez en que destacó el momento en que él le dio una oportunidad al tener la posibilidad de cantar ante 60 mil personas y presentarse en México y en Estados Unidos. “Me sorprendió mucho su muerte”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: