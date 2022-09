Tini Stoessel subió una foto de su infancia y un detalle llamó la atención de sus fans

Tini Stoessel continúa su gira

Mientras continúa sumando kilómetros con la gira Quiero Volver Tour y vive su historia de amor con el futbolista de la selección Rodrigo De Paul, Tini Stoessel se toma pequeños recreos para compartir intimidades con sus fans. Luego de un accidentado concierto en la ciudad de Corrientes, con un principio de incendio sofocado a tiempo, la cantante se volcó a sus redes sociales para obsequiarle a sus seguidores una imagen de su niñez con un detalle muy particular.

Para ello, la intérprete de “La Triple T” acudió a su cuenta alternativa de Instagram, que inauguró a mediados de este año y reserva para publicaciones especiales. Lejos de los más de 18 millones de seguidores que tiene en su perfil verificado, lo utiliza para publicar contenido diferente, más personal y de entrecasa, que combina con algunas fotos de su niñez, que suelen ser de las preferidas de sus fans.

En esta oportunidad, la cantante optó por reírse de sí misma con un recuerdo del pasado y puente hacia el presente. En la foto, se la ve con una vincha verde, un vestido del mismo color, los labios pintados de rojo y un detalle que no pasó desapercibido para sus fans: “Por suerte las pestañas me las había pegado bien”, escribió Tini en referencia a uno de los accesorios que usa actualmente en sus shows, y que en la tierna imagen no están colocadas de la mejor manera. Sus seguidores captaron el juego de inmediato y celebraron la publicación, que trepó a más de cien mil de reacciones.

La foto que Tini Stoessel compartió con sus fans (Instagram)

La cantante continúa su hoja de ruta con conciertos por todo el país y América y mantiene su relación a distancia con De Paul que días atrás pasó por algunas turbulentas. Todo se inició en la previa de los Premios Gardel, cuando su amigo Lizardo Ponce le preguntó si estaba enamorada del futbolista y ella, desconcertada, le dijo que era una palabra muy fuerte. “Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón. Justo vengo de Madrid, pasamos unos días, estuve con mi hermano, con Carola (su amiga). Trabajo desde que soy muy chica y a veces es difícil poder compaginar las dos cosas. Creo que estoy en un momento donde realmente me estoy esforzando en poder tener tiempo para mí, bajar un poco los decibeles y volver con todas las fuerzas al trabajo para darlo todo en el laburo y volver”, dijo en la entrevista.

Fue entonces que en su paso por Ecuador, en el ciclo De Boca en Boca se encargó de aclarar su situación sentimental con el jugador de la Selección: “Estoy enamorada. ¡Cómo me descansaron con esa respuesta! Sí, estoy re bien...Para mí no había sido tan grave...Y sí, estoy enamorada, para tranquilidad de toda la gente. Y estoy feliz”. Su papá, invitado al programa agregó: “Yo estoy contento cuando ella está feliz. Y ahora que la veo enamorada, más”.

Frente a esto, la notera quiso saber si tenían planeado viajar al mundial de fútbol que comienza en el mes de noviembre para acompañar a de Paul, quien va a formar parte del Seleccionado de la Argentina. Y aunque Tini se mostró dudosa, su papá fue contundente al asegurar: “¡Sí, vamos a ir a Qatar con todo el equipo!”. De manera que es muy probable que la familia Stoessel a pleno esté alentando a al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

