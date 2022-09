Rolo Sartorio, cantante de La Beriso, sufrió un accidente de tránsito y fue operado de urgencia

Rolo Sartorio, cantante de La Beriso, fue operado después de que un colectivo le aplastara la mano

En la noche del pasado jueves Rolo Sartorio fue víctima de un grave accidente de tránsito y debió ser trasladado de inmediato al Hospital Británico. Allí se le realizó una operación de urgencia en la mano izquierda. Según trascendió, el cantante de La Beriso intentaba abrir la puerta de su camioneta y cuando quiso subirse, fue embestido por un colectivo que le aplastó el brazo izquierdo.

Horas después, y ante la preocupación de muchos fans de la popular banda de rock, el manager Jorge Gavilán, dedicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje para Rolo. “Pocas personas tienen los huevos que tenés vos, Rolo. La vida te pone a prueba día a día y siempre salís adelante fortalecido y dando un ejemplo. Todos estamos con vos”, escribió junto a una foto del cantante con la Virgen de Guadalupe.

“Por suerte Rolo está bien. La operación salió muy bien, la semana que viene vuelven a operarlo de otro dedo”, le contó Gavilán a Teleshow tras una primera intervención para reconstruir la mano y comenzando a sanar lo provocado por el fuerte impacto. “Está bien de humor y ahora esperando empezar la recuperación”, agregó. Prueba de ello es el video que en la noche del viernes el propio Sartorio publicó en su cuenta de Instagram, para mostrar las primeras imágenes de su convalecencia.

Las primeras imágenes de Rolo Sartorio tras su recuperación del accidente de tránsito que sufrió y por el que debieron operarle la mano izquierda

Es un video sin sonido ambiente y musicalizado con “Escucheme Doc” (de Durazno de Gala, la banda jazz blues ochentoso que comandaba el guitarrista Botafogo), desde el punto de vista de alguien que ingresa con una mano enguantada a la habitación en la que está internado Rolo. Allí se lo ve con la mano vendada y sentado sobre la camilla, con un gesto de dolor y de aburrimiento, mientras con la mano derecha se toma la cara, como no pudiendo creer el accidente sufrido y sus complicaciones derivadas, justo en la víspera a una seguidilla de shows importantes que afrontará el grupo.

Los próximos shows de La Beriso estaban fijados para dentro de siete días, el viernes 9 y el sábado 10 de septiembre en ATE Casa España de la ciudad de Santa Fe. Pero según le contó Gavilán a Teleshow, deberán ser reprogramados para noviembre. “Tenemos muchos shows y tienen que coincidir la disponibilidad nuestra con la del teatro”, explicó.

Lo siguiente en la agenda de recitales del grupo surgido en Avellaneda podría sufrir alguna modificación más. Tienen programadas fechas para el 17 de septiembre en Puerto San Julián; 24/9 en Alderetes, Tucumán; 30/9 en Salta; 8/10 en Auditorio Sur, Temperley; 28 de octubre en el festival Music Land Rock de Montevideo, Uruguay; 29/10 en Las Parejas, Santa Fe; el 5 de noviembre en El Pingo, Entre Ríos. Y despedirán el año el sábado 13 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba.

En abril de este año, Rolo Sartorio, cantante de La Beriso, sufrió un robo a la salida de un banco en Avellaneda

En abril pasado, Sartorio sufrió una salidera bancaria en Avellaneda, su tierra chica y donde vive desde toda la vida: tres motochorros le robaron una mochila al cantante luego de que retirara efectivo de un banco en pleno centro cívico de la localidad bonaerense.

“No fue al voleo porque vinieron a buscar la mochila donde tenía la plata”, declaró el músico al otro día del incidente. “Los tres que se me tiraron encima y no tenían armas. Eran muy grandotes. Uno me agarró del cuello y me tiró al piso”, describió al contar cómo ocurrió el robo. “Lo raro es que me seguían dos motos y había dos motos más esperándome. Me dejaron estacionar y cuando crucé la calle se me tiraron encima y yo ni los ví”, agregó el autor de canciones como “Traicionero” y “Tres mujeres y ella”.

Rolo Sartorio, acerca de la salidera bancaria que sufrió en Avellaneda: "No fue al voleo"

“No me voy a ir del barrio, nací acá. Pero te están echando y también te están echando del país porque pasa en todos lados. Quiero aguantar con mi gente acá. Tenemos las pelotas llenas de que pasen estas cosas”, se plantó después Sartorio.

“Esta gente que me robó no era humilde. Tenía motos caras y los testigos me dijeron que tenían chalecos como los que usa la policía. Hoy tenés que andar mirando a todos. Hay mucha impunidad”, cerró.

