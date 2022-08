Canta Conmigo Ahora y el boom de la lírica: brilló con una versión “deconstruida” de “O sole mio” y logró el voto de los 100

Pamela Rosenstock hizo 100 puntos en Canta Conmigo Ahora cantando O sole mío

Ronda de puntajes altos, emociones fuertes y definiciones en Canta Conmigo Ahora. El certamen que conduce Marcelo Tinelli en la pantalla de El Trece se acerca a sus instancias decisivas y nadie quiere quedarse afuera de la gran final de su primera edición. Y en una gala de excelencia, con espacio para el pop, la balada y el rock and roll, los mejores flashes se los llevó la lírica, que volvió a erizar los corazones con una energía que traspasó la pantalla.

La responsable de tanto brillo fue Pamela Rosenstock Rosé, profesora de canto y cantante graduada en el instituto del Teatro Colón. “Son muchas horas de estudiar, de remarla y estar acá es una emoción y una adrenalina fantástica”, destacó en la previa.

Pamela Rosenstock Rose, puro talento en la pista de Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto. La Flia)

Con esos pergaminos, saltó al escenario caliente de Canta Conmigo Ahora con el objetivo de hacer parar al menos a 98 jurados. Ese era el piso que marcaba la noche y para ello resolvió sacar lo mejor de su repertorio: “Voy a cantar con pasión, con el alma, con el corazón porque esto va dedicado a todas las personas que están batallando en la vida”, anticipó en el backstage.

Ya en escena, cautivó de entrada con su look elegante y la sonrisa dibujada en el rostro, mientras empezaron a sonar la inconfundible melodía de “O sole mio”. Al llegar al estribillo, casi todo el panel estaba de pie, y los líricos no resistían la tentación de acompañarla ante el talento que tenían enfrente. Los más remolones guardaron su decisión hasta último momento, incluido Alejandro Paker, que sobre la hora determinó el pleno.

Pamela Rosenstock canta "O sole mio" con Dario Sayegh en Canta Conmigo Ahora

Ya con Tinelli en el escenario, para un abrazo simultáneo de felicitación y contención, la participante se dispuso a escuchar la devolución de los jurados. “Sos una maravilla, te la jugaste, es una canzonetta que conocemos tanto y lograste transmitirla de una manera especial”, destacó el tenor y doctor, Nacho Mintz, quien destacó los 100 puntos que también había conseguido Avril Lerman con Nessun dorma”: “Tenemos una esperanza que la lírica siga creciendo entre la gente joven”.

Como bien destacó Tinelli, Eduardo Bosio, otro de los tenores del jurado, se levantó ni bien la escuchó cantar y no pudo resistir la tentación de acompañarla: “O sole mio es un himno”, se justificó. Dario Sayegh, cantante de templo judío, trajo al recuerdo la versión de Luciano Pavarotti y reconoció no haberla escuchado nunca en la voz de una mujer.

“Me deconstruiste. Es maravilloso lo que escuché. La voz clara, la técnica perfecta, la interpretación increíble. Me dejaste en shock y me gustaría cantar con vos”, señaló el jurado. Y como la televisión está hecha para cumplir sueños, le alcanzaron un micrófono y juntos regalaron una hermosa versión a capella de un clásico de todos los tiempos.

Marcelo Tinelli maravillado por la interpretación que hizo Pamela Rosenstock Rose de "O sole mio" (Ramiro Souto. La Flia)

“Yo escuché al maestro Pavarotti cantar ‘O sole mio’ en el Luna Park hace muchísimos años en el Luna Park y ese día decidí ser cantante lírica”, apuntó Gabriela Pochinki, quien agradeció especialmente al conductor por darle lugar al género. “Me llegó al alma”, concluyó mirando a Pamela, que no podía demostrar más su felicidad.

“Tuve el privilegio y la suerte de poder estudiar y sacrificarme mucho. Gracias a mi familia que me ayudó muchísimo”, señaló la participante antes de escuchar el voto cantado: con los 100 jurados de pie y las 100 luces amarillas encendidas, no había lugar para la sorpresa: con 100 votos, obtenía el primer lugar del podio y se aseguraba un lugar en la final. Y en su corazón, se llevaba un recuerdo inolvidable.

Avril Lerman interpretó "Nessun Dorma" con los jurados en Canta Conmigo Ahora (El Trece)

De esta manera, la lírica vuelve a apuntarse un pleno después de la actuación de Avril Lerman semanas atrás. La santafesina de 21 años fue la primera en lograr el voto de los 100 con una impactante versión de “Nessum Dorma” y fue tan destacada su actuación, que los seis intérpretes líricos del jurado quisieron compartir un rato el escenario con ella. Antes, le regalaron una catarata de elogios en forma de devoluciones.

“Es el aria emblema de los tenores, popularizada por Luciano Pavarotti. Tuvo un desarrollo fantástico y quiero escucharla el resto del certamen para ver qué tiene para ofrecer”, señaló Bosio. “Pensé que iba a cantar una balada, cuando escuché ‘Nessun Dorma’ me desmayé. Me dejó helado y temblando, me hiciste acordar a la emoción cuando nace un hijo”, señaló un conmovido Darío Sayegh. A continuación, todos los jurados líricos se congregaron en escena: Gabriela, Darío, Eduardo, Claudia Tejada, Nacho Mintz y Gisela Hendricks, que interpretaron el aria junto a Avril, regalando un inolvidable momento televisivo.

