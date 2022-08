Polémica con José María Muscari: filmó a un joven sin su consentimiento y tuvo que pedir disculpas públicas

El polémico video por el que José María Muscari tuvo que pedir disculpas

En las últimas horas, José María Muscari se vio envuelto en una gran polémica en las redes sociales. Todo comenzó cuando el director teatral, que está de vacaciones en Grecia con su amigo Diego Rinaldi, decidió ir a descansar a una reconocida playa de Mykonos y filmar a un grupo de jóvenes que estaban descansando a unos metros suyo. En las imágenes, se escucha cómo Rinaldi elogia el atractivo físico de los turistas, en complicidad con el creador de Sex.

Pero lo que para él parecía una divertida grabación que compartió con sus seguidores en Instagram, no lo fue así para los protagonistas de esa filmación. Tan es así que Alex, el joven al que más destacaron en el video, se mostró muy molesto y lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter: “Ayer mientras estaba en la playa, este tipo me grabó sin mi consentimiento y sexualizándome. Por favor ayudadme a denunciar”, escribió indignado. Y, acto seguido, agregó: “El user de IG es @josemariamuscari y el tipo ha tenido tan mala suerte de que hablemos español y un conocido nos ha pasado el vídeo. Lo peor es que el resto de sus historias son así con muchos más chicos y resulta bastante vomitivo. No hagáis fotos/videos a desconocidos sin su consentimiento y menos para soltar comentarios babosos”.

Un joven se mostró molesto con Muscari por filmarlo sin su consentimiento

El reclamo del joven filmado por José María Muscari

En ese momento, algunos fans de Muscari también salieron a defenderlo: “Quién te ha filmado es una persona muy buena que tiene un gran corazón y que juega mucho con éste tipo de humor y libertad de mostrarse cómo él es. Seguramente te pedirá disculpas si te ha molestado pero nunca hace algo con la intención de hacer sentir mal a otro”, expresó un internauta. Pero, todavía enojado, el joven continuó: “Que sea buena persona no le da derecho a filmarme sin mi consentimiento y menos con comentarios desagradables, yo solo estaba tranquilo en la playa. Si espero unas disculpas, pero el humor no justifica nada”.

Lo cierto es que, atento a estos comentarios, Muscari se dio cuenta de su equivocación y procedió a pedirle disculpas públicas por esa misma red social. “Recién leí esto y por supuesto que te pido disculpas, jamás mi intención es exponer a nadie, mis redes no van por ahí, mala mía. Tenes razón, no debería haber enfocado mi cámara hacia tu sector, sino hacerlo con la gente que lo estábamos haciendo. Disculpas”, le respondió, arrepentido. Entonces, Alex le agradeció el gesto y le contestó: “Me alegro que haya llegado a ti para que pidieras disculpas, la broma está bien, enfocar a gente desconocida sin permiso no ¡Gracias!”. “¡Gracias a vos! Te reitero mis disculpas y si venís a Argentina estás invitado a ver mis obras acá”, cerró de forma amigable José María.

Las disculpas de José María Muscari

En julio, el artista había acompañado a Moria Casán a la 68 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en Madrid, a donde presentaron una versión libre de la obra Julio César, un clásico de William Shakespeare. Durante la segunda parte del 2022 esta nueva adaptación del clásico llegará con la misma puesta al Teatro San Martín, con la promesa de convertirse en el fenómeno cultural disruptivo del año.

SEGUIR LEYENDO: