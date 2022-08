Wos, después del Premio Gardel de Oro: “Ganar esto es una locura muy linda”

Wos ganó el Premio Gardel de Oro en la edición 2022 por su álbum Oscuro Éxtasis (Fotos: Prensa Premios Gardel)

Diego Armando Maradona sabía bien cuánto pesa la Copa del Mundo. Él y un puñado de elegidos. Casi igual de selecto es el grupo de los 17 artistas argentinos que conocen el pesaje del Gardel de Oro, incluido Wos. “No sé mucho de matemáticas, creo que está entre unos 60 y 80 gramos, pero flotaba, eh. Yo lo toqué y canta, todo. Irradia poderes. Está por ahí, lo escondieron porque es peligroso”, respondió en broma a la consulta de Teleshow, con una sonrisa dorada como la del Morocho del Abasto que está tallada en la estatuilla más codiciada de la industria musical argentina. La que ganó esta noche.

Para el jurado de la 24° edición de los Premios Gardel 2022, Oscuro Éxtasis no solo es el álbum del año: el segundo disco del rapero nacido como Valentín Oliva también se llevó las categorías mejor disco de rock alternativo, mejor canción de rock (”Que se mejoren”), productor del año (para Facundo Yalve), mejor colaboración de música urbana (”Estoy cambiando la piel”, junto a Nicki Nicole) e ingeniería de grabación (Facundo Yalve, Javier Fracchia y Nicolás Cotton).

“Rodearse y estar con gente que uno ama, es lo más lindo que puede pasar, ¿no? Y laburar tanto con mi familia y amigos, que están en todo esto... Por eso es que el premio va para ellos, también”, dijo sobre la importancia de formar un equipo en torno a su música y al por qué de la dedicatoria del premio.

“Rodearse y estar con gente que uno ama, es lo más lindo que puede pasar", dijo Wos tras dedicarle el Gardel de Oro a su equipo

Entre los comentarios de los artistas, la prensa acreditada y parte del público presente en la gala -celebrada en el estadio Movistar Arena- la victoria de Wos fue mutando de rumor a realidad: “No escucho rumores. Elijo no esperar nada, porque tampoco hay nada que pueda hacer. Pero ganar esto es una locura muy linda, una sensación que todavía estoy viviendo. No hay mucho análisis que pueda hacer”, definió el rapero en conferencia de prensa.

Más allá del triunfo, Wos destacó la camaradería reinante en los premios. “Está buenísimo encontrarme con un montón de colegas que me cruzaba cuando teníamos 14 años, en momentos en los que ni hacíamos música o tal vez no lo que hacemos ahora”, dijo sobre sus pares generacionales y le devolvió las flores a Fito Páez, quien le grabó un mensaje para celebrar su Oro. “Fue emocionante, una sorpresa. A Abel (Pintos) me lo crucé y hablamos un poco, también. Son todos grosos, inspiradores para los que hacemos música ahora, son parte enorme de la historia, del ADN de la música de nuestro país. Se agradece esa compartida. Y estos momentos están buenos porque posibilitan ese intercambio que, ojalá, siga dando esos frutos”, destacó.

En cuanto a lo singular de haber sido premiado en categorías de rock, opinó: “Es loco y me cuesta con mi música. Está bueno haber participado en distintas categorías, porque el disco pasa por todo eso. Además, la música es una y eso es lo lindo, hay mucha diversidad”.

"Está bueno haber competido en distintas categorías, porque el disco pasa por todo eso", dijo Wos

“El disco nació en pandemia, con incertidumbre. Pero la música, en ese momento, fue la luz. Así que confiemos en lo que hacemos, confiemos en la música, no nos distraigamos con espejitos de colores”, había celebrado el rapero sobre el escenario de la gala. Más tarde, profundizó al respecto. “En estas situaciones de adrenalina, de mucha información, de mucha data, de cosas increíbles que están pasando con la música argentina y esta sensación de nuevo movimiento, digo que hay que aprovecharla para seguir confiando en lo que hacemos, en lo propio, en lo que cada uno tiene para mostrar. Y no comprar con cosas que te muestran y te dicen para dónde hay que ir, o que es el único camino, la única opción. Hay mil maneras de hacer música y cada uno puede encontrar la propia. A veces hay cosas que nos ponen ahí y pueden ser muy distractivas, muy llamativas, pero que al final están bastante vacías”, dijo.

En las 13 canciones de Oscuro Éxtasis, Wos pone en juego los laberintos y las obsesiones de su psiquis y algunas reflexiones sociales de una época claroscura, pos-pandemica. Después de un debut (Caravana) que lo llevó del rap al oído popular a bordo de una colección de canciones ásperas y hiteras, acá explota y explora nuevas texturas (detalles que van del folklore a la electrónica) con su voz a cable pelado, que se puso más elástica en busca de más matices.

Fito Páez grabó un mensaje para celebrar el Premio Gardel de Oro 2022 que ganó Wos (Fotos: Prensa Premios Gardel 2022)

En febrero de 2022, el rapero habló en exclusiva con Teleshow y explicó cómo llegó a la síntesis que le da el título al disco. “Fue lo que venía experimentando... Este éxtasis que venía experimentando con el crecimiento mío en cuanto a la música, a la exposición, al salir, y también lo que sucedió después con la pandemia, ¿no? En la que pude pensar en todo ese proceso. Y creo que tiene que ver justamente con el entender la totalidad de las emociones y cómo esas mismas emociones que te llevan a un pico de adrenalina, de alegría o lo que sea, después tienen su momento de oscuridad, de bajón... Y cómo todo es parte de la misma moneda, todo es un 360 y no existe una situación sin la otra. Fui encontrando ese patrón, obviamente en general en todo lo que me iba sucediendo, ver la cara completa: lo oscuro y el éxtasis”, contó.

Y acerca de cómo evolucionó su manera de crear, dijo: “Siento que hubo un progreso a lo largo del tiempo, por lo menos para mi gusto. En cuanto a la escritura fui encontrando distintas maneras de hacerlo y el freestyle es siempre la forma que tengo de arrancar. Es un motor, una punta inicial que muchas veces marca la esencia de lo que después va a ser la letra. Es un principio que deja marcado algo que voy a agarrar para después trabajarlo más parte por parte, e intentar darle más profundidad. El free sirve como un disparador bastante importante en lo que hago, porque genera que haya algo de lo espontáneo que siga estando ahí”.

SEGUIR LEYENDO: