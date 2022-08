Wanda Nara y su empleada doméstica Carmen

“Yo estaba sola, ellos estaban en París y nunca me preguntaban nada. Una vez me dio un ataque de pánico a la noche y llamé al señor que corta el pasto, me llevó a su casa hasta que se me pasó”, contó Carmen, la exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi hace unos días sentada en el programa de Carmen Barbieri y su historia estremeció a todos. Después de relatar varias situaciones dramáticas que vivió, la trabajadora contó que ya estaba asesorada por el abogado Alejandro Cipolla, quien iba a presentar una querella penal “por reducción a la servidumbre” y la noticia resonó en los medios de todo el mundo.

Tal es así, que su relato provocó que las trabajadoras uruguayas de ese gremio salieran en defensa de su compañera con una carta abierta en la que piden que el presidente Luis Lacalle Pou la declare “persona no grata” en su país. En el ciclo Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen leyó al aire el comunicado que le hizo llegar una de las empleadas domésticas de Uruguay, Rosa Fuentes. “A raíz de los hechos de público conocimiento, queremos manifestar las trabajadoras domésticas uruguayas todo tipo de repudio hacia Wanda Nara, esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo”, abre el escrito de forma categórica.

“Hemos visto a Carmen hablar con un dolor inconmensurable de lo que vivió en la mansión de la familia Icardi y nos queremos solidarizar profundamente, y cuenta con todo nuestro apoyo. Carmen hacemos extensivo nuestro abrazo con vos y con toda tu familia en este difícil momento y queremos aprovechar esta carta para hacerle un pedido al Gobierno”, advierten en otro párrafo.

El escrito con el que las empleadas domésticas de Uruguay le solicitaron al Presidente Lacalle Pou declarar a Wanda Nara “persona no grata” (Twitter)

“Estimado Sr Presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, exigimos que la señora Wanda Nara sea persona no grata en Uruguay, no se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera, queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, señalan sobre la empresaria.

“Insistiremos con nuestro pedido y estamos convocando a compañeros y compañeras de todo el país para que nuestra lucha tome fuerza. Por último, queremos también extender el repudio hacia Mauro Icardi, pareja de la señora Nara, que también le incluyen las mismas palabras expresadas sobre su esposa hacia él. Gracias por su tiempo”, cierra el documento firmado por “Trabajadoras domésticas uruguayas”.

La mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella no se pronunció sobre el conflicto en el país vecino, pero sí había sacado un fuerte comunicado contra su exempleada aclarando cuál era la sitacuón actual: “En virtud de las manifestaciones públicas y las constantes amenazas mediáticas realizadas por las Sra. María Carmen Cisnero Reboledo, las cuales incluyen ‘seguir fabulando sobre intimidades mías, de mi familia y en especial de mis hijos menores’, y dado el interés que ha despertado esta Sra. en los medios de comunicación les hago saber que nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia”, explicó la hermana de Zaira Nara.

Además, aprovechó para aclarar que Carmen “ha permanecido voluntariamente en dicho país” y durante su estadía recibió “atención médica, incluyendo gastos médicos y estéticos, también la 4 dosis de vacuna covid” que demuestran que jamás “fue abandonada”, como había trascendido en diferentes medios. Una historia que seguro, tendrá nuevos capítulos.

