Fuerte comunicado de Wanda Nara contra Carmen: iniciará acciones legales a su exempleada en Italia

Luego de blanquear que su matrimonio con Mauro Icardi sigue en pie, Wanda Nara enfrenta un inesperado conflicto legal con María Carmen Cisnero Reboledo, una señora que estuvo trabajando en su casa de campo en Italia. El escándalo comenzó cuando se filtraron unos audios en el que la ahora exempleada se quejaba por la falta de pago de su salario, entre otras cuestiones.

Cansada de las declaraciones de esta mujer, la empresaria publicó un comunicado a través de sus historias de Instagram en el que desmiente deberle dinero por su trabajo. “En virtud de las manifestaciones públicas y las constantes amenazas mediáticas realizadas por las Sra. María Carmen Cisnero Reboledo las cuales incluyen ‘seguir fabulando sobre intimidades mías, de mi familia y en especial de mis hijos menores’, y dado el interés que ha despertado esta Sra. en los medios de la comunicación les hago saber que nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia”, explicó la hermana de Zaira Nara.

Además, aprovechó para aclarar que Carmen “ha permanecido voluntariamente en dicho país” y durante su estadía recibió “atención médica, incluyendo gastos médicos y estéticos, también la 4 dosis de vacuna covid” que demuestran que jamás “fue abandonada”, como habían trascendido los rumores en diferentes medios.

Luego, aclaró que ella misma se encargó de pagar y gestionar “la documentación italiana y pasaporte de su país de nacimiento”. Por último, señala que tomará acciones en la Justicia en su contra: “Atento a las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias iniciaré acciones judiciales en Italia, donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tienen por objeto no generar más daño y preservar la verdad de la información”.

Este martes, Carmen llegó desde Italia a la Argentina y en el aeropuerto de Ezeiza habló con el ciclo Mañanísima de Ciudad Magazine. “Estoy medio cansada. Son trece horas de viaje. Y perdí las valijas”, dijo la señora. Luego, pidió tranquilidad y paz: “Estoy muy bajoneada, estoy mal. Con los nervios que tengo, el documento se me venció entonces me tuvieron ahí un rato”. A su vez aclaró que ella había estado trabajando en la residencia del futbolista y la mayor de las Nara en Milán, pero que ahora no quería habar ni decir nada respecto a la acusación que realizó hace unos días.

La historia de la mujer que recientemente arribó al país se hizo conocida la semana pasada, luego de que se difundiera un audio en Intrusos en el que ella relataba su situación. “Yo hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae. Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ‘¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!’”, se la escuchaba decir.

En ese momento la respuesta de Wanda no tardó en llegar y en LAM mostraron la captura de pantalla: “Carmen, me dijeron que llamaste diciendo que no te pago. ¿Es un chiste? ¿Con quién estás hablando de la tele? ¿Que no te pago? ¿Que no tenés papeles?” y en otro audio se escucha a al empresaria: “Lo que no puedo creer que me hables así, que digas esas cosas en la tele; vos dijiste que vos no eras así, que nunca hubieras hecho una cosa así”. Fue justamente en un audio que la hermana de Zaira le mandó a su ahora ex empleada, en el que dice que viajó a la Argentina para hacer los trámites de divorcio con el jugador del PSG.

