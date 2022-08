Tamara Báez explotó ante una nueva queja de sus vecinos: “La tienen con nosotros”

Tamara Baez habló sobre el conflicto que tiene con sus vecinos

Los últimos días Tamara Báez enfrentó rumores de crisis con L-Gante, pero volvieron a mostrarse juntos a través de las redes sociales y echaron por tierra las versiones de separación. El sábado aprovecharon el día soleado para disfrutar de momentos al aire libre con su hija Jamaica, de 11 meses. La joven grabó algunas stories desde la pileta de la casa a la que se mudó mientras terminan la construcción de la propiedad en General Rodríguez, y luego reveló que tuvo un conflicto con sus vecinos.

Con una imagen desde el interior de un auto, explicó: “Puse música 10 minutos y a la vecina del fondo ya le molestó”. Indignada porque el reclamo se volvió repetitivo desde que festejó su cumpleaños en julio, remarcó que por ser fin de semana no debería haber inconvenientes con escuchar algunas canciones. Y remarcó: “Cuando el vecino escucha tango nadie dice nada. La tienen con nosotros antis”.

Cabe recordar que un par de semanas atrás Tamara cumplió 23 años y lo celebró con una fiesta temática inspirada en las muñecas Bratz, que incluía desde la torta a la decoración y la mesa dulce. Después de publicar varias postales de los momentos más divertidos junto a su pareja y sus familiares, también mostró la enorme cantidad de multas que recibió debido a los ruidos molestos ocasionados, según los habitantes del barrio privado en el que se está quedando desde hace poco más de un mes.

"La tienen con nosotros antis", aseguró Tamara Baéz sobre sus vecinos

“Esta cantidad de hojas que ven acá, no es ni un librito ni un cuaderno... Son las multas por los ruidos molestos de mi cumpleaños”, aseguró mientras enfocaba con la cámara un considerable manojo de hojas. “Paraaaa, ¿tantas multas?”, escribió sobre el video junto a muchos emojis de risa en tono irónico. Más allá de tomarse con humor todo lo ocurrido, las semanas siguientes estuvo en el foco mediático cuando compartió una imagen desde una clínica a la que acudió por un malestar.

Debido a las especulaciones sobre su salud, hizo una aclaración contundente: “No quiero que piensen que estoy embarazada porque me lo está preguntando todo el mundo y no”. Anteriormente había llamado la atención su ausencia en el asado que compartió Elián Valenzuela con Marcelo Tinelli, Pablo El Chato Prada, y Luciano El Tirri, pero luego explicó que no se sentía del todo bien para asistir.

Anteriormente Tamara Báez ya había tenido conflictos con sus vecinos a fines de julio por su cumpleaños

El creador de Cumbia 420 es uno de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora (El Trece), y su participación en algunas emisiones, y en la segunda semana de la competencia, recibió un inesperado piropo de Ana Devin, quien tenía que dar una devolución sobre la performance de una participante del reality pero terminó confesando que tenía “sentimientos” por el cantante. Días más tarde, en diálogo, con Socios del Espectáculo (El Trece), Tamara definió a Ana como una “desubicada” por la declaración de amor a su pareja, en el reality conducido por Tinelli.

“Veíamos que la jurado le tiró los perros a L-Gante y a Tamara no le gustó nada, me dijo que le pareció una desubicada”, contó la panelista Paula Varela en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quien se comunicó con la pareja del cumbiero. Luego, agregó: “Le pareció que era correcto que de la devolución que tiene que dar y no levantarse al marido”. En respuesta a esas declaraciones, Devin expresó: “Sé que a Tamara no le cayó bien y le pido disculpas”.

