Belén Francese no consigue niñera para su hijo y explotó contra los planes sociales: “Hacen mal”

Belén Francese explotó contra los planes sociales: "Hacen mal"

En el programa del jueves, el móvil de Nosotros a la mañana se dio cita en el acampe de las organizaciones piqueteras en Plaza de Mayo, uno de los temas que más debate genera en la opinión pública. A las discusiones por el otorgamiento de planes sociales, los cortes de tránsito en la vía pública y por la paga que recibirían los manifestantes por asistir a las concentraciones se le sumó en este caso el uso de baños improvisados por los asistentes a la concentración.

En un debate por momentos caliente en el programa que conduce el Pollo Álvarez en la mañana de El Trece, intervino la panelista Belén Francese para plantear una situación personal. “¿No me quedó claro si están pidiendo más trabajo o si están pidiendo aumento por el bono?”, preguntó Y mientras el cronista Santiago Zeyen iba en busca de algún testimonio, Mariel Di Lenarda dio su versión que generó un contrapunto. “Siempre te van a decir que buscan trabajo genuino. Yo no dudo que dentro de las organizaciones piqueteras haya alguien que de verdad quiera un trabajo genuino”, afirmó la periodista.

Allí la actriz no estuvo de acuerdo y relató una experiencia personal que viene padeciendo con su hijo. “Perdón, no lo creo. Creo que el plan hace mal”, argumentó Francese. “Hace seis meses busco a alguien que me ayude con Vitto en casa y no consigo. Una chica me ha respondido: “no puedo porque tengo el plan, pero necesito trabajar”, agregó.

Belén Francese y Vitto Grosbygroup

Francese aseguró que de esta manera el plan le hacía un daño a la joven. “Yo le dije ‘si necesitás trabajar, agarrá el plan y organizá los horarios y hacés las dos cosas’. El que quiere, puede”, razonó la actriz, que fue retrucada por el conductor y Sol Pérez, casi a dúo: “Si la ponés en blanco te sale del plan”.

Al poco tiempo, en el mismo programa se vivió un momento de tensión entre los panelistas y el dirigente piquetero Eduardo Belliboni, que fue aumentando en las tensiones hasta que terminó repentinamente por orden del conductor

“Eduardo, ¿me escucha un segundo antes de hablar?”, lo interrumpió Álvarez en el momento más álgido de la discusión. Pero el dirigente del Polo Obrero volvió a contestar de manera vehemente: “No, no lo escucho nada. Usted me escucha a mí o no me escucha. Es fácil”, intentó cerrar. “Quiero hacerle una intro”, le pidió el conductor. “Ninguna intro. Yo tengo una asamblea ahora, así que si no me dejan hablar, me voy”, aseguró Belliboni.

Pollo Álvarez se cruzó al aire con un dirigente piquetero e interrumpió la nota (Nosotros a la Mañana)

La respuesta colmó la paciencia y terminó de desbordar al Pollo, quien se disgustó con la postura del entrevistado y cortó abruptamente la entrevista: “Bueno, chau, gracias”, lo despidió. Luego del tenso cruce al aire, Álvarez dijo: “Estaba haciendo la previa para que él hable. Le quería decir que nadie había dicho eso. Pero cuando alguien se pone así... Una salvedad, no es por Eduardo Belliboni, con cualquier personaje del espectáculo, del deporte o la política, yo haría lo mismo eh”.

Unos minutos más tarde y ya con las aguas más quietas, Belliboni retomó el móvil para hacer su descargo. Y aclaró: “No me gusta discutir, no me gusta pelear. Pero cada vez que empiezo a hablar, no me dejan desarrollar una idea. Yo veo que a otras personas que hablan en los medios cuarenta minutos y no les repreguntan nada. Yo hablo dos segundos y me interrumpen cuatro personas, no se puede hablar así. No quiero ser agresivo”.

