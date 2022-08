Pollo Álvarez se cruzó al aire con un dirigente piquetero e interrumpió la nota: “No quiero ser agresivo”

Este jueves a Joaquín Pollo Álvarez no le gustó la actitud que tuvo Eduardo Belliboni, dirigente piquetero del Partido Obrero, durante una entrevista que le realizaron en Nosotros a la mañana (El Trece) y decidió interrumpir la nota abruptamente luego de una fuerte discusión.

Todo comenzó cuando Mariel Di Lenarda, panelista del programa matutino, opinó sobre las deficiencias que hay en el sistema y la “falta de cultura del trabajo en varios de los jóvenes que se presentan a las marchas”. Cuando le dieron la palabra al dirigente del Polo Obrero, no coincidió con lo que se estaba hablando en el programa y se enojó.

“No coincido en nada con usted. Filosóficamente usted está llevando la discusión a un terreno absolutamente reaccionario. Que la gente no tiene cultura del trabajo, que son vagos. Lo único que falta es que les digamos que son negros”, dijo Belliboni, furioso con los panelistas y hablando desde uno de los cortes que se realizaron esta mañana en el centro porteño.

“Nadie dijo eso”, le aclararon desde el piso. Carlos Monti, también integrante del panel del ciclo, le dijo: “Estás muy agresivo”, frase que provocaron un mayor enojo en el dirigente. “Agresivo es decirle planero a una persona, eh”, dijo Belliboni.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, tuvo un cruce con el panel de Nosotros a la Mañana

Incómodo ante lo que estaba pasando al aire, el conductor decidió intervenir en la discusión para calmar los ánimos, pero el piquetero contraatacó: “Me deja opinar a mí u opina usted, me llamaron para opinar”, dijo Eduardo.

“Eduardo, ¿me escucha un segundo antes de hablar?”, volvió a interrumpirlo Álvarez. Pero el dirigente del Polo Obrero volvió a contestar de manera vehemente: “No, no lo escucho nada. Usted me escucha a mí o no me escucha. Es fácil”, intentó cerrar. “Quiero hacerle una intro”, le pidió el conductor. “Ninguna intro. Yo tengo una asamblea ahora, así que si no me dejan hablar, me voy”, aseguró Bellibonii.

La respuesta colmó la paciencia y terminó de desbordar al Pollo, quien se disgustó con la postura del entrevistado y cortó abruptamente la entrevista: “Bueno, chau, gracias”, lo despidió. Luego del tenso cruce al aire, Álvarez dijo: “Estaba haciendo la previa para que él hable. Le quería decir que nadie había dicho eso. Pero cuando alguien se pone así... Una salvedad, no es por Eduardo Belliboni, con cualquier personaje del espectáculo, del deporte o la política, yo haría lo mismo eh”.

Unos minutos más tarde y ya con las aguas más quietas, Belliboni retomó el móvil para hacer su descargo. Y aclaró: “No me gusta discutir, no me gusta pelear. Pero cada vez que empiezo a hablar, no me dejan desarrollar una idea. Yo veo que a otras personas que hablan en los medios cuarenta minutos y no les repreguntan nada. Yo hablo dos segundos y me interrumpen cuatro personas, no se puede hablar así. No quiero ser agresivo”.

Pollo Alvarez

Antes de concluir la entrevista, finalmente compartió la postura que antes no había podido desarrollar y por la que se había generado la discusión: “No coincido con su apreciación de cual es el problema, que estaría planteado de que la gente no quiere trabajar porque no hay cultura del trabajo. Eso no es así. La cultura del trabajo es un cuento de los empresarios para pagar salarios bajos y no pagar los convenios”, cerró.

