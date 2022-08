Adrián Suar visitó a Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora: “El programa está tremendo”

Adrián Suar visito a Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora (Video: El Trece)

“Señores, un gran aplauso para el señor Adrián Suar que está acá en el escenario”, dijo Marcelo Tinelli a mediados de la emisión del lunes de Canta Conmigo Ahora para recibir en el piso al gerente de programación de El Trece, algo que había adelantado por la tarde en sus redes sociales. “No es el cantante que viene, eh”, bromeó después y el Chueco puso un manto de duda: “No sé, eh...”.

“Se viene una película de Adrián Suar... 30 noches con mi ex, con Pilar Gamboa”, anunció Tinelli y reveló el verdadero motivo de la visita del programador, quien debuta en su rol como director de cine cuando este jueves 11 se estrene el film. “¿Vos qué harías 30 noches con mi ex... con tu ex?”, le preguntó Marcelo, quien corrigió el fallido en el momento, pero ya era demasiado tarde: toda la tribuna estalló en carcajadas.

“¿Vos qué harías?”, contestó Suar con otra pregunta. “Yo no sé con cuál de mis ex... Cuando uno tiene tantas, qué ya no sabés qué haría con cada una, no sé...”, eludió Tinelli. “La pregunta es si tu ex tiene un problema o lo que fuere y te dice: ‘Necesito pasar treinta noches con vos’”, explicó Adrián. Y Marcelo finalmente respondió. “Sí, yo sí”. “Yo también”, coincidió el ex de Griselda Siciliani. Y se dieron la mano entre risas. “¿Te gusta? Mirá como contestó”, subrayó Suar, tentado. “Después, a bancarla”, corrigió Tinelli.

“En 30 noches no pasa nada, cualquiera de ustedes le dejaría 30 noches, ¿o no?”, apuntó Suar hacia la tribuna de los 100 jurados del show. Y fue más preciso en su interrogatorio: “Me preocupa El Tirri qué haría...”, dijo señalando hacia el primo de Marcelo y ex miembro de Los Fabulosos Cadillacs. “¿Usted le daría 30 noches a su ex?”, le preguntó Tinelli al Tirri. Y el músico contestó: “Claro que sí, sí, totalmente”.

“¿Y Cristian?”, quiso saber Suar mientras señalaba a Cristian Castro. “Piénselo bien, Cristian”, lo atajó Tinelli cuando vio que el cantante mexicano se estaba parando para responder. “Depende qué ex... Pero la verdad que yo también. Está sabroso, está sabroso...”, contestó finalmente el hijo de Verónica Castro. “No preguntemos a nadie más porque van a tener problemas”, dijo Marcelo para no comprometer al resto del jurado. “No es para tener problemas, es una pregunta que tiene la película”, se defendió Adrián.

En cuanto al inminente estreno de su película, Suar dijo estar “muy contento” y considera a la película como un “trabajo extraordinario”. “Estrenamos este jueves y estoy muy nervioso con lo que significa estrenar una película nacional. Pero muy feliz de poder volver a los cines, que hace mucho que no se estrena... Este año se estrenaron pocas películas argentinas: ahora viene esta, después viene otra más. Así que bien, contento”, agregó.

“Estoy contento con todo lo que están haciendo acá. La verdad que es un lujo, flaco", le dijo Adrián Suar a Marcelo Tinelli acerca de cómo viene Canta Conmigo Ahora

Antes de despedirse, le tiró unas flores para el nuevo programa de Tinelli. “Estoy contento con todo lo que están haciendo acá. La verdad que es un lujo, flaco. Feliz de estar, muchas gracias”, elogió Suar. “Son maravillosos ellos”, agregó Marcelo mientras señalaba al jurado. “¡El programa está tremendo!”, certificó el gerente de programación. “Gracias, Chueco, ¡vamos!”, cerró el conductor, antes de presentar el trailer de la película.

“Por lo que escucho y por lo que veo, a la gente le gusta. Sintió el nuevo desafío que le tocó a Marcelo de hacer algo distinto a lo que él venía haciendo, y le gusta”, había considerado Suar sobre el nuevo programa en diálogo con Teleshow. “La gente creo que tiene programa para rato con Canta Conmigo Ahora”, agregó.

