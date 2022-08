La China Suárez le dedicó un mensaje a Delfina Chaves por la muerte se su abuelo y omitió a su hermana Paula

La China Suárez le mandó un mensaje a Delfina Chaves por la muerte de su abuelo, pero no hizo lo mismo con Paula

Desde que el año pasado estalló lo que muchos llamaron el Wandagate -el momento en el que Wanda Nara da a conocer el affaire que tuvo su marido Mauro Icardi con Eugenia La China Suárez-, también trascendió que la amistad entre la ex Casi Ángeles y Paula Chaves llegó a su fin. Es que la modelo es muy cercana a Zaira, la hermana de la empresaria, y por consiguiente, no pudo perdonar la “traición” que la actriz hizo y que terminó quebrando el grupo de amigas que conformaban. A partir de ese momento, ya nada fue igual entre ellas y, aunque mucho no se refirieron al tema públicamente, varios gestos en las redes lo terminaron de confirmar.

Lo cierto es que, a pesar de su distanciamiento con la esposa de Pedro Alfonso, Eugenia sigue siendo muy amiga de su hermana Delfina, con quien supo compartir las grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza, la ficción de Polka que ambas protagonizaron en 2019. Por este motivo, es que Suárez decidió dejarle sus condolencias por la muerte de su abuelo Isaac, ocurrida en las últimas horas. En este sentido, publicó un emotivo video en sus stories, en donde se ve a su excompañera dándole un abrazo al hombre en el marco del último día de rodaje de aquella telenovela. “Kaki para siempre”, escribió la novia de Rusherking, y etiquetó a su amiga.

La China Suárez le envió sus condolencias a Delfina Chaves por la muerte de su abuelo, pero no la etiquetó a Paula Chaves

Sin embargo, no es un detalle menor que no haya “arrobado” a Paula, con quien supo forjar un vínculo muy cercano antes de su conflicto con Wanda. Aunque ella nunca habló al respecto, en marzo había sido la mayor de las Chaves quien había hecho algunas declaraciones: “La verdad que a mí me causa mucha tristeza todo. De verdad. Pero no es mi tema. No estoy ni enojada ni mucho menos. No me pelee con nadie. Simplemente, pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas. Pero bueno, a mí me duele y me apena la situación”, había dicho en una entrevista con LAM (América).

Aunque no quiso ahondar en los chats que supuestamente mantuvo con la China y los audios que la actriz le habría reenviado a Icardi, Paula no quiso terminar la nota sin hacer una salvedad. Y, para sorpresa de todos, hizo una contundente afirmación. “Si quieren cerremos con esto: yo no le dije ‘sorete’ a nadie”, había concluido la conductora.

Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves cuando eran amigas

Por otra parte, en la tarde de este domingo Paula reveló la manera y el momento especial en que falleció su abuelo. “Y todavía no les conté cómo fue su partida. Como me enseñó y me cuidó hasta ese día. Tan genio. Se quedó dormido, durmiendo su siesta. Y eligió que fuera el 5 de agosto. ¿Saben que estaba haciendo yo en ese momento?”, les preguntó a sus seguidores. Y luego continuó con una explicación que sorprendió a todos: “Estaba asistiendo a mi primer parto...”.

Eugenia La China Suárez y Delfina Chaves fueron compañeras en ATAV

Cabe recordar que, tal como ella misma contó hace tiempo, Paula decidió estudiar para convertirse en asistente en trabajos de parto. “La primera vez que veía en vivo un bebé llegar a este mundo de la mano de mi amada @edithdiezpartera y de esa mamá y ese bebé que me invitaron a su fiesta. Mi gran pasión, mi misión. Y él lo sabía. Y por eso lo eligió. Para enseñarme. Quiso que me entere de su partida llena de oxitocina, después de haber presenciado mi primer nacimiento como Doula”.

