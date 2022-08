El Pelado López recibió a Benjamín Vicuña en Juego Chino: la desopilante charla sobre los canjes más impensados

El conductor mantuvo una divertida charla con el actor chileno en la primera entrega del nuevo programa de Telefe

Apenas unos minutos pasadas las 20 arribó a la pantalla de Telefe Juego Chino, el programa que cuenta con la conducción de Guillermo El Pelado López. En esta primera entrega tuvo como invitado a Benjamín Vicuña, y mantuvieron una desopilante charla sobre varios temas. Con humor y complicidad, también se enfrentaron en el segmento final para demostrar quién tiene mejor puntería desde las alturas.

El ciclo empezó con una trivia en el barrio de Belgrano, que consistió en adivinar cuánto dinero costaba un objeto determinado. El conductor habló con cinco personas en medio de una feria de artesanías y los invitó a participar. Los elementos fueron una bolsa de gomitas, una lámpara led, y un casco para ciclismo. Después de que uno de los concursantes se consagrara como el ganador del primer premio -un televisor-, el bloque siguiente fue también en la vía pública.

López eligió un edificio y tocó el timbre de dos vecinos, que accedieron a competir desde sus balcones -esta vez el incentivo fue una orden de compra en una cadena de supermercados- y cada uno respondió algunas preguntas de interés general. Cabe recordar que el nombre del programa resulta un guiño a uno de los juegos que Guillermo realizaba en su rol de notero de Caiga quien caiga (CQC), donde trataba de embocar pelotas de tenis en un recipiente ubicado en la planta baja.

Entre risas, Benjamín Vicuña respondió todas las preguntas de Guillermo El Pelado López

Antes de poner a prueba al actor chileno con el desafío en el que se considera “un experto” por la habilidad que acumuló con la práctica, lo entrevistó y le consultó sobre cómo es el hombre detrás de los personajes que interpreta. Hablaron de fútbol, de stickers de WhatsApp, de las repercusiones que tiene su vida sentimental, y de las diferencias culturales entre el país natal de Benjamín y las tradiciones argentinas. En este contexto, López quiso saber: “¿Cuándo vos estabas en Chile, el mundo del canje ya estaba en tu vida?”.

“¿Sabes que no? Hay que decir que es un patrimonio cultural de la república hermana”, contestó Vicuña, luego de confesar que las zapatillas que llevó puestas las había obtenido bajo ese método. Y se explayó: “Fuera de joda, yo creo en muy pocas partes del mundo se utiliza el método del trueque”. En tono de humorada, el conductor dio un paso más allá para descubrir qué tan seguido acude a los intercambios con ciertas marcas. Entre risas e ironía, el invitado aseguró: “Es una acción comercial, y yo no lo hago tanto. Me encantaría hacer más, con los colegios mis hijos...”.

Cuando se enfrentó al juego de puntería desde las alturas, Benjamín Vicuña no pudo ganarle al conductor

Fiel a su estilo, el Pelado retrucó: “¿Y los colegios no acceden?”, al tiempo que el padre de Blanca -fallecida en 2012- Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio bromeó: “Lo intenté, pero aparentemente no les parece muy ético”. El conductor remarcó que se trata de hijos de padres conocidos, teniendo en cuenta que la madre de sus primeros cuatro hijos es Pampita Ardohain y Eugenia La China Suárez de los dos más pequeños; y argumentó: “Es un gran error de marketing por parte de los colegios, porque tenés chicos divinos, educados todos, ¿dónde se formaron?”.

“No los vamos a nombrar porque hay que pagar, claro”, sostuvo Benjamín, nuevamente risueño. El diálogo finalizó con un listado de los canjes que el actor podría sumar a su vida de manera utópica: “Supermercados, aviones, pasajes, obra social”. Cuando Guillermo le prometió que haría un “pedido solidario” y bromeó con que debería ser al por mayor porque son una familia ensamblada numerosa, el actor se lo tomó con humor y reconoció: “Nos estamos multiplicando como gremlins, pero de los buenos”.

