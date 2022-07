El sorpresivo gesto de la China Suárez con Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán

La China Suárez muestra su buena relación con Pampita en la redes, a pesar de su tenso vínculo con Benjamín Vicuña

La relación entre Eugenia La China Suárez y Carolina Pampita Ardohain tuvo varias idas y vueltas a lo largo de los años. En un principio, el episodio del motorhome -en el que la modelo aseguró haber encontrado a la actriz junto a su entonces pareja, Benjamín Vicuña, en una situación íntima- las enfrentó públicamente, pero el paso del tiempo puso paños fríos entre ellas y entendieron que debían llevar un cordial vínculo por el bien de sus hijos, que son hermanos por parte de padre. En este sentido, ambas mujeres comenzaron a tener algunos gestos en las redes sociales, que desconcertaron a todos sus fanáticos.

Por caso, en las últimas horas la ex Casi Ángeles sorprendió al saludar a Ana, la hija que la conductora de El Hotel de los Famosos tuvo junto a Roberto García Moritán y que el jueves cumplió su primer año, que festejó en Ibiza. En un emotivo posteo que Ardohain publicó en su cuenta de Instagram, la China comentó: “Feliz nacimiento bebita linda”, junto al emoji de un corazón. Dicho mensaje generó una ola de respuestas de los internautas, algunos celebrando la “buena onda” entre ellas y otros, en cambio, acusándola de “falsa”.

El saludo de la China Suárez a Ana, la hija de Pampita

Lo cierto es que este comentario se da en medio de fuertes rumores de una tensa relación entre la exprotagonista de ATAV y Vicuña: muchos incluso aseguran que ni siquiera tienen diálogo. Tan es así que el 8 de junio, día en el que Beltrán -uno de los hijos de Pampita con Benjamín - cumplió años, Eugenia lo saludó con una foto en sus redes, en la que etiquetó al niño y a su mamá, pero no al actor. “Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría adonde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru”, había escrito en esa ocasión.

El posteo que la China le había dedicado a Beltrán, y en el que etiquetó a Pampita pero no a su ex, Benjamín Vicuña

En ese entonces, en el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) contaron detalles de la reunión entre las exparejas del actor chileno. Luli Fernández aseguró: “Pampita la contactó a la China por teléfono y le pidió que fuera parte de la celebración con Beltrán. Fue un muy buen gesto, quería que por favor estén Magnolia y Amancio”.

Luego, la panelista señaló que la actriz le respondió que no podía ir al cumpleaños porque tenía un asado. Pero le dijo que sus hijos sí podían ir. “A las horas, La China le dice le gustaría pasar a dejarle un regalo a Beltrán. En un momento del encuentro, dentro del auto, se sacan la foto con Magnolia y Beltrán”, agregó Fernández. En el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich especularon que quizás La China etiquetó a Pampita en la foto para “limpiar su imagen”, en medio de una pelea con el padre de sus hijos menores.

El enfrentamiento entre Suárez y Vicuña comenzó a finales de mayo cuando la actriz publicó varios mensajes en Twitter sobre el hostigamiento mediático acerca de su vida sentimental. En este contexto respondió también a quienes cuestionan su maternidad, y en uno de esos tuits deslizó una frase que fue interpretada como un reclamo dirigido a Benjamín. Desde su separación, dejan entrever que existen algunos conflictos sobre la organización familiar. “Entre ellos se cortó el contacto, y del lado de él me dicen que es para siempre, y solo hablan a través de abogados”, había asegurado Luli en el programa matutino de El Trece. Benjamín, por su parte, en los últimos días había esquivado la consulta sobre la relación con su última ex, pero había dejado en claro que no tendría problemas en trabajar con ella.

SEGUIR LEYENDO: