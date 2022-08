El contundente mensaje de Wanda Nara en medio de las acusaciones de sus empleadas

Wanda Nara compartió un video de cuando le festejó el cumpleaños a Carmen, la empleada doméstica que ahora la denuncia (video: Instagram)

A cada paso que da, un escándalo. La carrera de Wanda Nara está pavimentada de diversas escenas mediáticas mediáticos que suelen ser explosivos. En los últimos días y en medio de rumores de separación de Mauro Icardi, se filtró un audio que le habría enviado a Carmen, una empleada doméstica que denunció maltratos laborales, en el que le confirmaba que estaba viajando hacia Buenos Aires para arreglar los trámites del divorcio.

Y justo cuando Nara estaba emprendiendo su regreso a Europa -luego de un viaje relámpago a la Argentina, en el que además debió cumplir con compromisos laborales-, se filtró otro audio de una joven que se presentó como la hija de una exempleada de la mediática, y que relató la experiencia de su madre durante su trabajo en París.

La mujer cuestionó el régimen laboral al que estaba sometida su madre, de quien no quiso dar el nombre: “No salía porque no sabía cuáles iban a ser sus días de descanso. No sabía cuánto iba a cobrar, no tenía cobertura médica y no tenía contrato”, afirmó. También aseguró que Wanda dejó a sus hijas al cuidado de su madre y que las pequeñas “lloraban porque no la conocían”.

En un momento, su madre le planteó a Wanda que no quería realizar esas tareas porque era una gran responsabilidad, y no era lo que habían acordado Y ahí la empresaria le pidió que sea su informante porque sospechaba que su marido se engañaba. La mujer le dijo que no aceptaba “porque tenía un trato cordial con el señor Mauro” y eso a Wanda no le gustó. “La echó un día de semana, de noche, cuando llovía torrencialmente. Y le pagó menos de lo acordado”, cerró la joven.

Carmen, la empleada de Wanda Nara que denunció maltratos laborales, en Dubai (fotos: Instagram)

Carmen y Francesca, una de las hijas de Wanda Nara

Carmen y la familia Nara Icardi en pleno

Así las cosas, en la noche argentina y la madrugada europea, Nara tomó su teléfono y comenzó a publicar contenido en sus Instagram Stories. Lo primero que se vio es una escena de cumpleaños, el de Carmen, quien tenía en su regazo a Francesca, una de las hijas de Wanda. Y de fondo, se escuchó a un coro cantándole el “cumpleaños feliz” a la empleada.

A continuación, la rubia se despachó con una serie de fotos en la que se la veía a Carmen en distintos lugares: paraísos como Islas Maldivas y Dubai, cenas con los Nara Icardi, una ronda de tragos con Wanda y su mamá, Nora Colosimo, y más postales que dan cuenta del estrecho vínculo que la señora tiene con la familia. De alguna forma, desmintiendo los malos tratos que fueron denunciados en las últimas horas.

Wanda Nara disfrutando de unos tragos junto a su mamá, Nora Colosimo, y Carmen

Carmen en una de las fotos que publicó Wanda Nara en su Instagram

Carmen en Maldivas. La foto se la sacó Wanda Nara

En la última de las fotos que publicó Wanda se lee: “Antes de mi viaje a Baires”, sobre una imagen en la que se los ve, sentados en una misma mesa, a los hijos de Wanda, Colosimo y Carmen. Es decir, que hasta hace pocas horas, todo estaba aparentemente bien entre ellas.

"Antes de mi viaje a Baires": la última foto que publicó Wanda Nara en su Instagram para dar cuenta del buen vínculo que mantenía con Carmen (Fotos: Instagram)

“Hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae”. Y agregó: “Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ‘¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!”, contó Carmen en Intrusos.

Al escuchar las versiones, Wanda se comunicó directamente con Carmen, para expresarle todo su descontento. “Lo que no puedo creer que me hables así, que digas esas cosas en la tele; vos dijiste que vos no eras así, que nunca hubieras hecho una cosa así”, señaló la empresaria. Y luego se escuchó otra vez a la empleada, detallando cómo era la convivencia con la empresaria y buscando acercar posiciones.

“Ella no es mala, es una mina tranquila. Tomamos café, cargamos a la madre”, señaló Carmen, destacando la sencillez y y revelando cierta complicidad en la intimidad con la familia, con la que compartió vacaciones en diferentes partes del mundo. “Los chicos son amorosos y las dos nenas, ni te cuento”, agregó. Luego, con la voz quebrada, se mostró conmovida por el alcance que habían tenido sus palabras: “Yo estoy mal, estoy muy angustiada. Inventan cosas que ya no sé con que cara mirar, la gente miente, de todo dicen. ¿Por que no se ocupan de la vida de ellos?”, señaló enfática.

SEGUIR LEYENDO: