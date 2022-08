Barby Franco relevó uno de sus antojos durante su embarazo

Barby Franco

Luego de una búsqueda intensa para convertirse en mamá, Barby Franco está transitando con muchísima felicidad su primer embarazo. En unos meses, la modelo dará a luz al bebé, fruto de su relación con el reconocido abogado Fernando Burlando. De esta manera, logrará cumplir su sueño de tener una familia con su pareja.

En sus redes sociales, ella suele compartir imágenes y videos de su vida familiar y laboral. En esta oportunidad, sus seguidores le preguntaron cómo está llevando la gestación. “¿Te preocupa el cambio de cuerpo después de pasar por un embarazo?”, le consultó una persona. “Es lo que menos me preocupa. ¡Hace años que sueño con este estado!”, respondió. Y cuando uno de sus seguidores le preguntó si tenía antojos, Franco posteó una imagen de unos chinchulines a la parrilla. “Con mucho limón”, aseguró respecto a lo que le gusta comer en esta etapa de su embarazo.

Las historias de Barby Franco

En La noche del domingo (América), vuelvo, Barby Franco le contó a Mariano Iúdica que estaba esperado a su primer hijo junto a Fernando Burlando. Fue el conductor el encargado de darle el pie para que lo cuente públicamente: “Yo le dije una cosa a los productores, y ellos sabían y yo no. ´¿No estará... no será...?´. Por eso tuvo que faltar la semana pasada y hoy lo estoy viendo desde acá”. Entonces, sin mucho más preámbulo, la exparticipante de La Academia expresó, mostrando su incipiente pancita: “¿Me pongo de perfil?”.

“¡Habemus bebé!”, anunció ella, con una gran sonrisa. “Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota, mal”, detalló. Y continuó: “Es como todo nuevo para mí. Él ya es papá de dos nenas, pero yo estoy entrando en un mundo, me estoy informando todos los días”. Muy emocionada, también relató lo buscado que fue este embarazo: “La historia de este bebé viene de hace cinco años. Dios quiso que sea de manera natural, que dijimos: ´No puede ser´. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: ´Voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´. Y, de un día para el otro, vino”. “Me acuerdo perfectamente cuándo fue, él no, pero la mujer lo siente. Al día siguiente, yo me sentía radiante, estaba en una nube. Te sentís diferente”, señaló conmovida.

En tanto, también reveló su reacción al enterarse: “Cuando vi el test y decía que era positivo de dos semanas, fue shockeante (...) Era raro que no me venía porque yo soy muy reloj, pensé que era de toda la estimulación, alguna hormona que quedó dando vueltas, no entendía mucho. Y fue un flash enterarme”. Además, contó cómo se lo comunicó a su pareja. “Estaba en el baño sola. Burlando en un partido de polo, en otra. Y lo llamé al toque, también se quedó shockeado. Nos quedamos los dos en shock, llorando. No lo grabé, ¿podés creer?”.

Sin embargo, todavía no quiso revelar el sexo del bebé en camino, y aclaró que también están atravesando una delicada situación familiar. “Ya lo sé, estoy de 16 semanas, pero estamos pasando por un montón de sensaciones rarísimas como familia porque justo esta semana la mamá de Fer tuvo un ACV, le mando un beso enorme. La estamos pasando un poco medio bajón”, comentó.

“Todavía no voy a decir el sexo, me lo voy a guardar para mí. No sé si va a ser un Burlandito o una Barbarita, pero va a ser un demonio. Si sale con los genes de los dos, miedo”, lanzó entre risas. Y cerró: “Estoy pensando nombres, pero podemos hacer un juego, escucho ideas”.

SEGUIR LEYENDO: