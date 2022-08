Adriana Aguirre confesó un incipiente romance con un famoso trapero 45 años menor

Adriana Aguirre estaría de novia con un reconocido trapero de 25 años (Video: "La tarde del Nueve")

Desde que se separó de Ricardo García, Adriana Aguirre no oficializó ninguna pareja. Si bien tuvo algunas relaciones esporádicas, recién en las últimas horas reconoció un romance que sorprendió a todos, aunque no quiso dar muchas precisiones al respecto.

Todo comenzó cuando fue invitada a La tarde del Nueve (El Nueve), el programa que conducen Tomás Dente y Pía Slapka. Al ver que a la exvedette le estaba sonando su celular, la modelo indagó: “¿Quién te está llamando”. “Me está llamando la persona vos te estás imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido”, reveló la actriz.

Y detalló, ante la insistencia de la conductora: “Se llama Francisco, le dicen Paco. Yo le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru”. En tanto, admitió la diferencia de edad con su pretendiente: “Es jovencito, es mucho más chico que yo....tiene 25 años ¡Si lo hacemos, vamos a hacerlo bien! Está fantástico, yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel ni un músculo, tengo todo en su lugar”. “Es una experiencia nueva, distinta, jamás salí con un chico tan joven. Es una diferencia enorme, es una cuestión de elevación: más elevación en una determinada edad, un poco menos en otra”, comentó risueña. Y cerró: “Soy una adolescente total”.

Lo cierto es que, luego de estas declaraciones, todas las miradas apuntaron a Paco Amoroso, el trapero que construyó un dúo con Ca7riel que revolucionó las redes sociales. Justamente en marzo, Adriana había sido la protagonista del videoclip de “Paga Dios”, la canción que marcó la vuelta de los raperos a la música, y en la que ella aparece en plan “sugar mommy”.

Adriana Aguirre protagoniza el nuevo videoclip de Ca7riel y Paco Amoroso

“Buenas noches amig@s!!! ¿Vieron el videoclip?? Gracias por tantos mensajes, a todos los medios que lo levantaron y por hacernos tendencia en Twitter a Paco Amoroso, Ca7riel y a mi!!!”, había celebrado Aguirre en esa ocasión en su cuenta de Instagram, a la vez en que le compartió el link a sus seguidores para que conozcan la nueva creación de este dúo mutante que se vale tanto del hip-hop, como del rock, la electrónica, el pop y mucho más, en un guiso multiforme.

Apenas después de haberlo estrenado, la ex de Ricardo García también había anunciado el estreno del clip, con otro mensaje: “Los quiero invitar a que vean este videoclip brutal que me invitaron a participar, se estrenó hace un par de horas… ‘Paga Dios’, de los genios y talentosos Ca7riel y Paco Amoroso! El resultado es grandioso y la pasamos genial grabándolo!”, dijo la actriz, quien a la vez aprovechó para agradecer a Juanita, la directora del videoclip; el equipo de producción del mismo, pero también a la maquilladora, asistentes y también a los otros actores senior que protagonizan esta microhistoria que transcurre en una mansión.

No es la primera vez que Ca7riel y Paco cuentan con un actor famoso en uno de sus videos. Entre su colección de canciones, tienen el hit “OUKE”, aquel que tiene un estribillo que dice “fumando flores con Lamothe”.El exprotagonista de la 1-5/18, además, está en el clip. “Y bueno, estábamos fumando porro con Esteban y había que hacer un tema. Cuándo uno hace música, la gente también espera algo de uno. Nosotros lo tenemos en cuenta, darles lo que están esperando de nosotros. Y eso se pone en juego cuando uno escribe algo. Ese fue nuestro primer momento en el que la gente nos conoció un poco más”, le había contado Amoroso a Teleshow en noviembre de 2019.

