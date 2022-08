Sen Senra confirmó cuándo será su próximo recital en Buenos Aires

Sen Senra volverá a cantar en el país después de su show en Lollapalooza Argentina 2022

En la actualidad, Sen Senra es una de las sensaciones de la música en habla hispana y en Argentina viene cosechando cada vez más fans. Así, el español confirmó que volverá a cantar en el país y ya anunció cuándo será su próximo recital.

Luego de su gran participación en Lollapalooza Argentina 2022, el músico dará su primer show en solitario en el país cuando se presente el jueves 20 de octubre en el C Complejo Art Media, ubicado en el barrio porteño de Chacarita. Las entradas ya están a la venta a través del sistema allaccess.com.ar.

El camino de Sen Senra lo fue llevando por incontables géneros musicales, dos idiomas y colaboraciones con referentes de distintas partes del mundo: así se afianza este artista versátil -de los más importantes de España- que acumula cada vez más fanáticos seducidos por la maestría de sus canciones.

“Están llamándome a la puerta/ Nunca saben dónde estoy”, canta en “Perfecto”, el tema que abre su último disco, Corazón Cromado (2021). Es difícil ubicar dónde se encuentra la mente y la música de este artista camaleónico, que se mueve con comodidad y soltura entre géneros como pocos pueden lograr: parte de su gracia radica en esa capacidad para estar en todas partes. Es que el oriundo de Pontevedra fue puliendo su fórmula para dar con canciones pop de una perfección capaz de cautivar a amantes de los más diversos géneros.

El show de Sen Senra en Buenos Aires será el próximo jueves 20 de octubre en el C Complejo Art Media

Producido por DF Entertainment y Nueva Generación, el show encuentra al artista en un rumbo ascendente que es imposible decir dónde acabará: lo cierto es que Sen Senra encontró su original sonido y se terminó de abrir el paso a la primera plana de la escena de la música actual. Sus canciones beben de las fuentes del hip hop, R&B, electrónica, garage, ritmos latinos... Todo vale;:el asunto es tener el talento necesario para amalgamarlos.

El recital promete traerle a su público argentino un recorrido por el repertorio de sus cuatro álbumes de estudio, con el foco puesto en sus últimos trabajos, Corazón Cromado (2021) y Sensaciones (2019), los cuales marcaron el giro del artista hacia las letras en su lengua madre, el español, algo que podría haber contribuido a la autenticidad que derrochan las canciones de ese par de discos que catapultaron su carrera.

El de Christian Senra -nombre real detrás de su alias artístico- fue un derrotero particular. Lanzó sus primeros dos discos Permanent Vacation (2015) y The Art of Self-Pressure (2017) en inglés, antes de volcarse al español como lengua para su proyecto musical. En 2019 lanzó Sensaciones, su tercer largo y el primero coeditado por Sonido Muchacho y Universal. Las catorce canciones de este trabajo mostraban a un artista en estado de gracia, que había llevado a otro nivel todo lo que se intuía en aquellos trabajos previos.

Sen Senra brilló en Lollapalooza Argentina 2022 (Fotos: DF Entertainment)

Su último trabajo, Corazón Cromado, surge del trabajo en el estudio junto a C. Tangana -hábil en detectar nuevos talentos- y despliega hit tras hit, afirmando a Sen Senra como uno de los mayores talentos del pop en castellano. Además de la colaboración con C. Tangana en “Qué facilidad”, hay un guiño en dirección a Latinoamérica (donde sigue creciendo su fanbase) exactamente en “Wu wu”, junto al colombiano Feid. En 2021, también Julieta Venegas decidió unir su talento al de Sen Senra con el single romántico “De Ti”.

