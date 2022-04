La preocupación de Nai Awada por la situación que atraviesa la Argentina: “Siento que no se puede vivir más así”

La preocupación de Nai Awada por la situación que vive la Argentina: “Siento que no se puede vivir más así”

Mucha repercusión generó una de las últimas publicaciones de Nai Awada. Según reveló la actriz, su gran deseo de irse a vivir fuera del país y contó sus fuertes razones para hacerlo. Tras sus dichos, muchos haters le se ofrecieron a llevarla a Aeroparque o la terminal de ferry para que se fuera de una vez.

“Ando con muchas ganas de irme a vivir a Uruguay. Siento que no se puede vivir más así y no quiero criar a mis hijos así. Me duele el alma pero me quiero ir del país”, comenzó explicando la hija del actor Alejandro Awada. El acampe de la 9 de julio durante tres días fue la gota que rebalsó el vaso y ante el panorama que enfrenta la Argentina cree que lo mejor es irse.

La publicación de Nai Awada

Los usuarios de la red social no tardaron en opinar sobre sus declaraciones y algunos simpatizantes del kirchnerismo le manifestaron su repudio con comentarios como este: “Si necesitás un remis, yo te llevo gratis a Aeroparque... No te olvides de apagar la luz”.

Tras haber leído varios comentarios en contra de sus ganas de irse a vivir a Uruguay, Naiara apuntó contra quienes apoyan al actual Gobierno: “A todos los K y peronchos asquerosos, mandándome hate solo por ser Awada, cielos, les cuento que me chupa un huevo la política y que solo quiero vivir bien loco. ¡Mi papá es uno de los mejores actores del país y nada tengo que ver con política, pero ustedes manga de roñosos a laburar!”.

“No se gasten bardeando, porque básicamente me hacen más fuerte y me chupa un hue... ¡Siento que sentir tanto odio, los va a hacer reventar como sapos bebés! ¡Tengan más sexo y menos odio! ¡Los quiero! La Nai Awada meamorchhh”; pero luego de un rato, Awada no dejó de hablar la forma en la que las personas se manejan en esta red social: “Che, qué semillero de pelotudez que es Twitter, ahora me acordé por qué no lo usaba”.

La actriz Nai Awada volvió a la escena mediática con fuertes mensajes en sus redes

Sin embargo, horas después de su polémica publicación por la misma red social dejó en claro: “Amo mi país, que quede muy claro y siempre lo digo, simplemente soy joven y pienso en ser madre, y no alcanza la plata para nada, y tengo MIEDO de salir sin mi novio por capital porque hay muchísima inseguridad, y es TERRIBLE ser mina en argentina” (SIC).

Recordemos, que en varias oportunidades, Nai Awada criticó a su tío Mauricio Macri cuando era presidente. Sin embargo, cambió de opinión y hoy lo apoya más que nunca. “Al lado de lo que tenemos hoy, me hubiese gustado que siga Mauricio. Él había metido muchos delincuentes presos que ahora están saliendo. Eso es imperdonable y no me gusta”, sentenció en una nota con Mitre Live.

