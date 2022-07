Ernestina Pais se quebró al aire tras hablar de la complicada relación que mantiene con su hermana Federica

Ernestina Pais se sorprendió cuando al aire le preguntaron por la relación con su hermana Federica

Ernestina Pais estuvo como “angelita” invitada en el ciclo LAM, que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece. Durante el programa de espectáculos, la conductora se puso a llorar al hablar de la compleja relación con su hermana Federica.

“¿Vos cómo estás con tu hermana, que siempre estuvieron medio a los tiros?”, le consultó el periodista. Un poco incómoda, ella le respondió: “Bien. ¡Qué pregunta!”. Luego, reveló que son muy diferentes: “Justamente ese es el tema. No es un punto de enfrentamiento, pero sí de la manera en que enfrentamos la vida”.

Ernestina y Federica Pais

Además, señaló que con su hermana vivieron una situación dolorosa cuando su padre desapareció en plena dictadura militar. “Fue una historia muy dramática y trágica que cada una vivió de manera diferente. Las tragedias son muy fuertes. Y cuando hay una tragedia de por medio no hay que subestimar”, afirmó.

Luego, recordó que con Federica trabajaron juntas en un programa y la pasaron muy bien, sin embargo, aclaró: “Siento que una tragedia en una familia, como es la desaparición de un padre, te pone en lugares distintos por la reacción que tiene cada uno”.

Ernestina Pais Habló De La Relación Compleja Con Su Hermana

Por su parte, la panelista Nazarena Vélez recordó cuando su hermana Jazmín murió en un accidente automovilístico: “Estábamos trabajando juntas en ese momento. Ella se había venido a vivir a casa con su hija Bianca. Y ella se escapaba a bailar, tenía 21 años, era pendeja. Salió a bailar y apareció 7 de la mañana entonces me enojé. Típica pelea de hermanas. Y al otro día murió”. Tras este episodio, la mamá de Barbie se sintió culpable porque antes de fallecer, ella no quiso saludar a Jazmín con un beso, enojada por su comportamiento de irse a divertirse sin contarle. A partir de ese momento trágico, decidió no irse a dormir peleada con un ser querido, ya que nunca se sabe lo que puede pasar al otro día.

“Durante años tuve mucha culpa, principalmente porque le dije que se viniera a vivir conmigo, porque estaba viviendo una situación de violencia de género con su pareja. Quizás si se quedaba en Puerto Madryn hubiese estado viva. Después entendí que no”, manifestó Nazarena. Al escucharla, Ernestina se mostró conmovida por el relato de su colega.

Cabe recordar que hace unos años en Intrusos, Ernestina había dado detalles del momento en el que se llevaron a su padre cuando era chica: “A mi viejo se lo llevaron de un bar en Juan B. Justo y Santa Fe. Se encontraba ahí con el marido de Cecilia Rosetto, a quien estaban siguiendo. Se llevaron a los dos, mientras vinieron en simultáneo a mi casa a llevarse todo”.

“Yo estaba durmiendo y mi mamá tuvo los huevos de esconder una agenda de mi papá que tenía nombres de familiares y compañeros debajo de mi colchón, para que no se llevaran a nadie más”, agregó. Por último, manifestó: “Mi hermana estaba despierta agarradita de la mano de mi mamá sintiendo el temblor de la mano de ella. Por eso digo que cada uno sufrió esa situación de tanto dolor. Son cosas que todavía no sanaron, y tal vez no sanen nunca”.

SEGUIR LEYENDO: