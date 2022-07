Daniela Cardone reveló cómo reaccionó Brenda Gandini luego de que ella contara que su padre la abandonó

Daniela Cardone reveló cuál fue la reacción de Brenda Gandini cuando contó la verdad sobre su padre (Video: "Intrusos", América)

“Carlos me dejó por la empleada de casa, la misma que me había ayudado con las tareas y cuidados durante todo el embarazo. Al tiempo se casaron y tuvieron un hijo”. La confesión que Daniela Cardone hizo sobre el padre de Breda Gandini en la entrevista exclusiva que le hizo Sebastián Soldano para Teleshow impactó y recorrió todos los medios. Es que si bien la exmodelo nunca tuvo problemas en hablar sobre su vida privada, jamás había contado cómo había sido la ruptura con su primer marido.

En esa misma nota, Cardone también había revelado los reiterados acosos que sufrió por parte de su ex, hasta que tomó la decisión de instalarse en Buenos Aires. “Se me aparecía en casa y en todos lados, solo para hostigarme. Sentí que me volvería loca”, había develado.

Lo cierto es que, a casi un mes de esas fuertes declaraciones, Daniela fue invitada este lunes a Intrusos (América), donde contó cuál fue la reacción de su hija mayor luego de escucharlas. “Lo conté porque siempre se dijeron tantas cosas que no eran y generalmente a un hijo nunca le querés explicar cómo fueron las peleas. Yo pensé que no era necesario explicarle, pero a la vez, con el correr del tiempo la gente habla tantas pel…, entonces en ese momento sentí que lo tenía que contar y lo conté”, comenzó expresando.

Y sorprendió al revelar que la actriz no conocía esa parte de la historia. “Tampoco sabía mucho, pero a Brenda le molestó mucho que haya hablado de esto, así que por respeto a ella no lo voy a hablar”. “Era muy chiquita, tenía 19 años, son cosas que pasan. Soy de guardarme las cosas, tengo mucha templanza con eso porque a veces la verdad duele y hay que decirla, pero me llegó en este momento decirla”, señaló. En tanto, y si bien trató de esquivar el tema para no generar otro enojo de Brenda, cerró: “Es mi vida, yo también tengo esta historia que la viví antes de que ella venga. Me destapé”.

A Solas - Daniela Cardone Con Sebastián Soldano

En esa misma nota, Cardone también había detallado cómo había sido el abandono que sufrió por parte de su entonces marido, cuando cursaba el séptimo mes de gestación: “En este estado no te quiero ni a vos ni al bebé que llevás ahí”. “Él era depresivo. Y sus depresiones resultaban fatales. Estaba muy medicado, muy. ¡Y nunca lo supe! Jamás”, reveló. “Recuerdo que mamá se enojó conmigo: `¡¿No te diste cuenta?! ¡¿Cómo fue que nadie de su familia fue capaz de decírtelo?!´, me reprochaba. Entonces comencé a resolver la vida como pude”.

En ese momento fue cuando dejó a su hija al cuidado de su mamá y partió rumbo a Buenos Aires, pero pronto tuvo que volver cuando se enteró que Carlos se había llevado a Brenda y le había iniciado un juicio por la tenencia. “Así comenzó mi calvario. Ni a una prostituta le arrebatan un hijo del modo en que lo hicieron conmigo. Debía firmar un papel para que me autorizaran verla y así, asegurarse de que no la secuestraría. Fue indignante. Pero Gandini era un tipo de plata y su familia había comprado a la Justicia”, había recordado.

SEGUIR LEYENDO: