Nicole Neumann publicó un video de su hija cayéndose en la nieve y Mica Viciconte la criticó en sus redes

Nicole Neumann compartió un video de su hija cayéndose en la nieve

Nicole Neumann disfruta de unos días de descanso con su pareja Manu Urcera y sus hijas Indiana, Sienna y Allegra, en San Martín de los Andes. La familia ensamblada estuvo jugando en la nieve y a una de las nenas se le dificultó caminar por el cerro lo que generó una nueva e inesperada pelea entre la jurado de Los 8 escalones del millón y Mica Viciconte.

“¿A dónde te metiste, Sienni?”, se la escucha a Nicole decir en el video que ella misma compartió en sus redes sociales mientras su segunda hija con Fabián Cubero intenta pasar por un camino complicado. “¡Cuidado! No te caigas, por favor”, agrega su mamá.

Aunque la idea era mostrar un divertido momento de las vacaciones, la publicación no pasó desapercibida y la panelista de Ariel en su salsa se mostró molesta con el accionar de la modelo. “Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae de ahí podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores, es grave, sé consciente”, escribió en sus redes sociales.

Mica Viciconte se refirió al video de Nicole Neumann

Luego, pidió: “Somos comunicadores y tenemos que ser responsables de lo que hacemos y decimos. Acá termina el tema para mí”. Dando por cerrado un tema que ella misma acababa de abrir y dejaba una nueva grita entre ella y la ex de su pareja.

Mica Viciconte Mica Viciconte se refirió al video de Nicole Neumann

Por su parte Nicole no se refirió aún al tema. Muy relajada en sus redes sociales compartió un divertido video en el que su novio se burlaba de ella. “Quiero escuchar mis exigencias”, señalaaba entre risas dando pie al piloto para que realizara su show. “Estoy practicando para cuando lleguemos a sacar los pases, voy a decir ‘Sí, hola, ¿cómo están? Soy el novio de Nicole. No le gusta hacer fila’”, replicó él y siguió: “Me podrán dar los pases gratis y no hacer fila por favor, que en la pista no quede nadie con ella. No al maltrato animal, no quiero ver ningún perro atado a un trineo. Comida vegana, por favor… Después no quiero esperar para estacionar y que haga calor, de 20 a 25 grados, ¿puede ser? ¡Le gusta esquiar en manga corta!”.

Hace unas semanas la pareja estaba de vacaciones en Europa y ella compartió un mensaje al cumplir un año de noviazgo: “Nuestro primer día juntos en Europa. Nuestro primer Aniversario y una más de nuestras tantas aventuras juntos, de acompañarnos en sueños y aventuras. Sos nuestro ángel guardián, nuestro Norte”.

A la hora de postear, él no se quedó atrás: “Increíble que pasó un año, increíble los muchos momentos que compartimos en este tiempo. Ojalá todos tengan a alguien como vos en sus vidas. Buena mujer, trabajadora, mamá al 100% dando todo por sus hijas siempre, buena amiga, con el don inmenso de la honestidad y la buena gente que en estos tiempos no abunda. Te amo y sabés que cambiaste mi vida para bien desde que apareciste en todos los aspectos”.

Las diferencias entre Nicole y Micaela no son nuevas. Hace un tiempo se renovaron cuando le preguntaron a Neumann si quería conocer a Luca, el bebé de Viciconte y respondió seca: “Él no tiene nada que ver. Pero cada uno tiene su historia, su familia”. La ex Combate respondió: “Nosotros hacemos la nuestra. Imaginate que estoy en el mejor momento de mi vida, tengo trabajo, estoy con Luca que lo amo con todo mi ser, no me interesa nada, que hablen lo que quieran. Está bien, yo cuido a los míos. En su momento se ha dicho que yo maltrataba, pero creo que tiempo acomoda a cada uno en su lugar y eso está bueno”.

