Fabián Cubero habló de la pelea entre Mica Viciconte y Nicole Neumann: “No me puedo hacer cargo”

Fabián Cubero Habló De La Pelea Entre Mica Viciconte Y Nicole Neumann (video: América)

Este miércoles, Mica Viciconte salió al cruce de Nicole Neumann con una Instagram Story en la que no la arrobaba ni mencionaba, pero que apuntaba hacia el video que la modelo y conductora publicó en sus redes y en el que se veía cómo su hija Sienna se caía en la nieve.

“Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae de ahí podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores, es grave, sé consciente”, escribió la ex Combate y Masterchef Celebrity en sus redes sociales, sin aludir directamente a Nicole.

Así las cosas, en Intrusos (América) fueron a buscar la palabra de Fabián Cubero, quien recién salía de su programa de radio y no estaba al tanto de la publicación de su mujer, con un dardo para su ex. “No tengo idea de nada, recién acabo de salir de la radio, no vi nada”, le dijo al cronista que lo abordó.

Fabián Cubero fue consultado en Intrusos por la pelea entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

“Vi el video, pero no vi lo que pasó después. No tengo nada que decir. Somos los padres y somos responsables de nuestras hijas. Yo no voy a cuestionar nada de su accionar”, insistió el ex futbolista, quien luego mantuvo un diálogo tenso con Florencia de la V y la mesa del programa.

“Yo no salgo a hacer declaraciones de nada y cuando pasa algo, nunca pasa por mí, pasa por otro lado”, dijo sobre la eterna pelea entre Mica y Nicole. “El video lo vi estando solo. Pero no tengo más nada que decir. Yo no me puedo hacer cargo ni responsable de eso. Lo soy cuando estoy con ellas. Cuando están con la mamá, están con la mamá”, repitió.

Mica Viciconte se refirió al video de Nicole Neumann (Foto: Instagram)

“Lo que pasa, lo hablamos puertas para adentro. No tengo ganas de hablar del tema”, quiso cerrar. Pero cuando le leyeron el contenido de la story de Mica y le dijeron que estaba direccionada hacia Nicole, dijo: “Ah, pero ustedes están suponiendo. Yo no veo que eso esté dirigido a nadie. Yo no voy a entrar en polémicas. Hagan el análisis ustedes, de quién es, a quién se dirige. Ahí no dice: ‘Es para vos, fulana’”, manifestó Cubero, algo indignado.

“Ese texto no lo subí yo, qué sé yo, vayan a buscar a las protagonistas”, dijo y dio por finalizada la entrevista.

Nicole Neumann - video de su hija resbalándose en la nieve: "En vez de filmarla, ayudala"

La escena en cuestión ocurrió en San Martín de los Andes, en donde Nicole Neumann disfruta de unos días de descanso con su pareja Manuel Urcera y sus hijas Indiana, Sienna y Allegra. La familia ensamblada estuvo jugando en la nieve y a una de las nenas se le dificultó caminar por el cerro. Su madre captó el hecho y lo publicó en sus redes sociales.

“¿A dónde te metiste, Sienni?”, se la escucha a Nicole decir en el video que ella misma compartió en sus redes sociales mientras su segunda hija con Fabián Cubero intenta pasar por un camino complicado. “¡Cuidado! No te caigas, por favor”, agrega su mamá.

Pese a la polémica, Nicole aun no se refirió al tema. Muy relajada en sus redes sociales compartió un divertido video en el que su novio se burlaba de ella. “Quiero escuchar mis exigencias”, dijo entre risas dando pie al piloto para que realizara su show. “Estoy practicando para cuando lleguemos a sacar los pases, voy a decir ‘Sí, hola, ¿cómo están? Soy el novio de Nicole. No le gusta hacer fila’”, replicó él y siguió: “Me podrán dar los pases gratis y no hacer fila por favor, que en la pista no quede nadie con ella. No al maltrato animal, no quiero ver ningún perro atado a un trineo. Comida vegana, por favor… Después no quiero esperar para estacionar y que haga calor, de 20 a 25 grados, ¿puede ser? ¡Le gusta esquiar en manga corta!”.

