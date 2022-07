Darío Barassi tuvo un percance en la cocina y le echó la culpa a su hija: “¿Cómo te sale mal un bizcochuelo?”

Darío Barassi y sus problemas con su hija en la cocina

Darío Barassi disfruta cada momento que pasa con su hija Emilia, la Pipi como cariñosamente la llama, de tres años. Luego de haber jugado, mirado videos y hacer miles de actividades juntos, padre de hija decidieron incursionar en la cocina, pero los resultados no fueron como lo esperaban, y él lo contó desilusionado en su programa 100 argentinos dicen.

Todo comenzó luego de que una de las respuestas en el juego fuera “Batir - mezclar”, lo que le recordó: “Ayer intentamos hacer un bizcochuelo con Emilia y nos salio para el or…, chicos ¿Cómo puede salir mal un bizcochuelo?”. Fue entonces que Luli, una de las productoras que está detrás de cámara le explicó: “No, lo que pasa es que tiene su técnica. Tenés que batir bien”.

Fue entonces que el conductor del ciclo de El Trece señaló: “Ella batió, es la culpa de ella. Yo le decía…'¡Salió mal por tu culpa!’ y lloró se tiró al piso y después se lo comió entero”.

Dario Barassi con su mujer y su hija Emilia

En mayo, el también actor confirmó en LAM que espera su segunda hija con Lucía Gómez Centurión: ”Quería confirmarte que sí, bebito, estamos embarazados. Da gracia decir ‘estamos’, pero la que lleva todo es mi mujer, pobre, pero igual yo con este cuerpo también estoy embarazado de quintillizos”, bromeó, fiel a su estilo. Y agregó: “Estamos chochos, felices, la verdad que una noticia que nos sorprendió un poco, porque estábamos con la idea tomada de ir por otra criatura, pero se nos dio esta vez bastante rápido, porque pasaron tres meses desde que decidimos y apareció el test positivo, así que estamos re contentos. Luli está llevando el embarazo perfecto, está todo bárbaro”.

Sobre la reacción de la Pipi al enterarse de que tendría un hermano, dijo: “Por momentos está muy contenta y por otros no tanto, pero ahí vamos. Con la paternidad descubrí un universo nuevo, creo que tengo una gran vocación de padre así que estoy muy contento de volver a transitarlo; ser papá de vuelta ya me pone los ojitos llenos de lágrimas”.

Hace un tiempo, en diálogo con Teleshow había hablado sobre cómo lo modificó ser papá: “No hay mayor cambio de eje que la paternidad, quedé en décimo quinto lugar y estoy feliz de que sea así, fue el proceso mas sanador. Emilia por momentos hace comentarios de adolescente, voy a buscarla y me dice ‘¿por qué me despertaste? estoy para dormir’, me pide que me acueste con ella y que le de la mano, que le cuente un cuento y lo corrige”.

Sobre cómo se sentía en el rol, agregó: “Me gusta mucho y estoy conforme con mi versión, tengo un vinculazo, que cuando llego de la calle venga corriendo a darme un abrazo lo disfruto un montón. Es el vínculo del que mejor me ocupo. Soy de la filosofía que calidad mata cantidad en los vínculos y en las comidas... estoy con mucha carga de laburo, por el programa y otras cosas en paralelo, pero trato de distribuirme para tener tiempo de calidad en el trabajo, con mi hija, como pareja y con amigos. Necesito que vínculos personales funcionen porque sino es insostenible, uno pone su cuota y soy profesional, me pongo la mochila de Barassi delante de la cámara, pero eso insostenible si no hay algo genuino”.

Hace unas semanas el conductor fue noticia porque mantuvo un divertido ida y vuelta de mensajes con Antonela Roccuzzo. “¿Sabés quién me creo que soy? El mejor amigo de Messi”, dijo y adelantó: “El día viernes 24 de junio le mandamos un mensaje al señor Lio Messi, a través de su mujer, por su cumpleaños”.

“Anto, ¿qué hacés? Acá Barassi. Bueno, escuchame, reina, sé que es el cumple de Lio hoy. Me acordé yo solo, nadie me hizo acordar en el programa, y estamos con la producción viendo qué mandar ¿Qué necesitan, un salame? No sé qué ofrecerles, chicos. Lo que quieran, les mandamos. No sé, unas facturas ¿Están acá o están allá? ¡Están acá en Rosario!”, le comenzó grabando el conductor en un audio. Y cerró: “Anto, vení a jugar. Hacemos un especial tuyo, solo con tu familia. Yo dejo todo, lo hago desnudo, lo que vos quieras. Te mando un beso. Ah, era un mensaje personal a Lío. Bueno, Lío, te amamos, beso”, envió.

Días más tarde... “Hola, ¿qué tal? Escuchá, te adelantaste un poco, el cumple de Leo es el 24 de junio, lo saludaste con un poquito de anticipación. No, y aparte hoy llegamos a Barcelona. Se nos terminó el invierno, nos vinimos al veranito, así que aprovechamos acá unos días de vacaciones con Leo, hasta que arranquen a full de vuelta. Pero bueno, de todas formas te acepto el salame, eso siempre viene bien”, respondió la rosarina.

