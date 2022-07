Oriana Junco anunció una difícil decisión: “Me voy del país, esto no da para más”

Oriana Junco se mostró decepcionada y anunció que se irá de la Argentina (Instagram: @orianajunco)

En medio de un lunes convulsionado por el cambio de ministro de Economía y la fuerte escalada del dólar, Oriana Junco hizo un triste anuncio: se va del país. Así lo informó a través de su cuenta de Instagram, en donde también explicó los motivos.

“Hoy estoy muy triste y dolida, estoy harta de ser dealer afectiva de dinero, de darlo todo y a cambio recibir golpes tras golpes. ME VOY DEL PAIS, esto no da para más”, comenzó expresando. Y continuó: “Cansada de que me roben mis asistentes, mis amigos. Este ISPA ME KEDA CHICO (sic)”. En tanto, aseguró que ya tiene propuestas laborales en el exterior: “Tengo muchos ofrecimientos en Europa y la verdad que lo que sucede, conviene. Hace tiempo también Rubén Vivero me ofreció hacer mi serie y película, pero ahí quedó frizado para Netflix y Amazon. A pesar que me va excelente con mi último hijo, La Auchifest, no tengo más ganas de bancar decadencia. Así que muy pronto emprenderé mi partida y, por el momento, ni miras de volver. La otra mitad de mi vida la voy a vivir en otros países, acá ya lo di todo”.

Oriana Junco anunció que se va del país

Horas más tarde, la mediática volvió a utilizar su perfil para hacer otro posteo: “Good morning, people. Sí, es real, me voy del país. Me están llamando de todas las radios, de la TV, de todas partes del mundo, pero saben que no doy nota, solo a amigos que tengo muy pocos, pero confirmado: me voy del país”.

Oriana Junco dio más detalles sobre su decisión de irse de la Argentina

En tanto, minutos después profundizó sobre su estado de ánimo: “Melancólica, me cuesta mucho abandonar todo: mis amigos, mi madre La Pocha (abuela de 98 años), pero siento que este país me queda chico en todo, que no me entienden y que todo es un disparate, desde los dirigentes que roban sin parar hasta los productores de TV y radio que también me quedan chicos”.

A fines de marzo, la mediática había sido entrevistada por Moria Casán, con quien había repasado su vida. “De chiquita me ponía toda la ropa de ella -su mamá-. Cuando ella se iba, me probaba todo. Ella vendía ropa en los teatros, entonces yo me ponía todo porque era brilloso, con lentejuelas...Después, agarré el estereotipo, no quería caer encasillada en lo gay, porque en ese momento los molían a palos, entonces yo seguí otro camino”, había confesado en Moria es Moria, el programa que la diva conducía en El Nueve.

Y había contado: “Arranqué trabajando en Experiment, en búnker de relaciones públicas, tenía 17 años. Ahí conozco a Antonio Gasalla, a Marta Minujín y empiezo mi carrera, pero no quería que se mezcle con lo gay porque yo tenía miedo. Y me puse un disfraz durante 20 años, pero no es lo que yo quería”. “Yo siempre había querido ser mujer, cuando la veo bajar del avión a Bibi Ándersen, me dice: ´Tú eres una buena mujer, tú vas a ser una hembra´. Y yo me quedé mirándola, no lo podía creer. ´Qué atrevida, qué irrespetuosa´, pensé”, había rememorado.

“Hay mucha discriminación todavía. Yo fui dos personas en una: fui una antes y otra soy ahora. Desde que yo decidí cambiar el género y hacerme mujer completa, con nombre y todo, antes el lugar que me daban en la sociedad en general era de un caballero, y después pasé a ser marginal. Eso se notó, yo lo noté muy fuerte”, había finalizado.

