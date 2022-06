Locho Loccisano tuvo una inesperada charla con sus padres en El Hotel de los Famosos: “Estás siendo vos mismo”

El animador ganó la inmunidad esta semana a través del voto de su compañeros y como regalo pudo charlar con Mónica y Francisco

El martes Pampita Ardohain y El Chino Leunis explicaron las nuevas reglas que rigen en El Hotel de los Famosos (El Trece) desde que quedan solamente siete participantes, tras la eliminación de Emily Lucius. En principio, se eliminó el sector de staff, y todos son huéspedes, pero deben cocinarse y mantener la limpieza para seguir conviviendo. Otro de los anuncios fue la posibilidad de obtener inmunidad por una semana en caso de ganar los desafíos por equipos, y ese fue el caso de Locho Loccisano, quien fue votado por sus compañeros en el cara a cara para que adquiriera el codiciado beneficio.

Al día siguiente el animador recibió un aviso de la producción para que recibiera otro regalo tras haber triunfado en este renovado sistema de votaciones. “Me dicen que vaya a la suite, que voy a tener una sorpresa, no sé qué es, así que vamos a ver si es Ricardo Arjona”, bromeó, quien se declaró fanático del compositor guatemalteco. Al ingresar al cuarto más confortable del certamen, vio una carta y una tablet dada vuelta, que le brindaron las primeras pistas.

Al abrir el sobre leyó el mensaje: “¡Felicitaciones por haber ganado la inmunidad! Por eso te invitamos a disfrutar de una videollamada con uno de tus seres queridos”. Entre la sorpresa y la intriga de quién estaría del otro lado de la pantalla, lo invadió la emoción cuando vio que sus padres, Mónica Meroni y Francisco Loccisano estaban conectados en directo a través de una comunicación virtual.

Locho Loccisano no pudo contener las lágrimas al hablar con su familia mediante una videollamada

“¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Má, pá, los extraño!”, fue lo primero que les dijo, mientras que en el backstage comentó: “Regalos así la verdad que valen la pena porque no hablaba hace mucho con ellos y me emociona”. Su papá fue uno de los primeros en romper el hielo y quiso saber cómo se encontraba su hijo en medio de las polémicas que sorteó a lo largo de su estadía. “Bien, diez puntos, ahora mejor que nunca, re tranquilo”, aseguró el ex Combate.

Su madre también le dio fuerzas y destacó: “Estamos muy orgulloso de vos, muy orgullosos. Lo vemos todo el tiempo y sabemos la persona que sos. Estás siendo más vos que nunca mi amor”. Feliz por el emotivo momento y las palabras de los dos seres más importantes de su vida, celebró detrás de escena: “Estoy contento que se me esté viendo como realmente soy”. Conmovido, su padre notó la sensibilidad a flor de piel de Locho y trató de levantarle el ánimo.

“Es que no verlos a ustedes y el encierro, es eso. Son las etapas finales y te sentís presionado, pero igual ahora estoy inmune, rarísimo, pero me votaron para bien”, les contó. Y explicó: “Me votaron para no perder esta semana, soy inmune; siempre me votaron para mal y ahora todo lo contrario, por eso tengo este regalo, y por diferentes acontecimientos que pasaron acá, todo cambió en la casa”.

"Estás siendo más vos que nunca", le dijo Mónica Meroni a su hijo Locho durante la comunicación para darle fuerzas y dejar atrás las críticas de sus compañeros

“La convivencia es excelente, estamos compartiendo muy bien entre todos. Nos estamos llevando bien, esta última etapa la estamos viviendo todos muy juntos”, aseguró. Aliviada por las novedades, Mónica confesó: “Me quedo tranquila porque te veo bien”. En el back el participante expresó sus sentimientos encontrados al verlos conectados a la distancia: “Quería que sepan que estoy bien, pero también lloraba, y mientras pensaba que si me veían llorar, iban a pensar que estoy mal”.

“Es difícil verlo, no es fácil”, reconoció también su padre, en referencia a las discusiones que mantuvo con sus compañeros y la larga racha donde resultó nominado. “Tranquilos, los amo”, les contestó Locho y cerró la comunicación con afectuosos saludos. “Pasan tantas cosas acá y a veces no diferenciás si es real o ficción, y hablar con tu familia te lleva a eso verdadero, a lo real”, reflexionó luego.

Cabe recordar que la madre de Locho había expresado su sufrimiento, a pesar de su bajo perfil, a principios de junio a través de las redes oficiales del programa. “Hijo, porque te respeto no voy a buscarte. ¡Sé fuerte! Te amo”, escribió la psicóloga al pie de un compilado en el que mostraban parte de esta dinámica, demostrando su impotencia. Desde entonces, fue adquiriendo visibilidad y lejos de cerrar filas detrás de su hijo, propuso un mensaje conciliador. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde realizó un dramático pedido, con el fin de frenar de una vez por todas la violencia que se genera en el programa. “De parte de toda la familia Loccisiano pedimos por favor que no se agreda ni se insulte más ni a los participantes del reality ni a sus familiares. No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista. No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en nuestras redes”, escribieron.

