Magnolia sorprendió a Benjamín Vicuña con una declaración: “Te amo mucho”

Benjamin Vicuña compartio un tierno momento con su hija Magnolia

La imagen no podía ser más tierna. En la noche del viernes, Benjamín Vicuña compartió un video en el que se lo veía recostado, con su hija Magnolia reposando sobre su pecho mientras mira televisión. “¿Qué es lo que me ibas a decir?”, le pregunta el protagonista de El primero de Nosotros (Telefe) a la pequeña. “Que te amo mucho”, le responde la pequeña, fruto de su relación con Eugenia La China Suárez, mientras el galán chileno aprieta sus labios y cierra sus ojos de la emoción.

El actor tuvo cuatro hijos durante su pareja con Carolina Pampita Ardohain: Blanquita, que falleció en 2012, Bautista, Beltrán y Benicio. La separación de Vicuña y la actual conductora de El hotel de los Famosos fue de lo más escandalosa, justamente, por la aparición en escena de la ex TeenAngels. Sin embargo, con el tiempo lograron superar sus diferencias. Y, ahora que la modelo está casada con Roberto García Moritán, con quien tuvo a la pequeña Ana, la relación entre ellos es de lo más amigable.

Sin embargo, Benjamín confirmó su ruptura definitiva con la actual novia de Rusherking con quien también tuvo a su hijo Amancio, en agosto del año pasado. Fue justo un mes antes de que saliera a la luz el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el affaire que el jugador del Paris Saint-Germain tuvo con la China. Y, pese que al principio el actor salió a bancar a su ex frente a los ataques mediáticos, la realidad es que la relación entre ellos parecería haber ido empeorando desde entonces.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos (Instagram)

De hecho, tras haber sido cuestionada como madre por pasar una noche en un hotel con el ex de María Becerra, la actriz devenida en cantante hizo una publicación en Twitter que involucró a Vicuña. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, sostuvo la China en aquel posteo. Y, si bien no lo nombró directamente, las pistas llevaron al chileno, quien había estado en Nueva York y en el Caribe con Eli Sulichin, su actual pareja.

Consultado por Karina Iavícoli para Socios del espectáculo, en ese momento Benjamín se defendió. “Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol. Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente”, expresó en la primera parte de la respuesta. Y luego agregó: “Soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”.

Previamente, en diálogo con Alejandro Castelo para LAM, Vicuña había querido evitar dar detalles del conflicto con su ex, con quien habría cortado el diálogo. “No hablo. No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde”. Y sostuvo con tono serio: “Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto, no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden”. Sin embargo, frente a la insistencia del cronista que no dejaba de mencionar a la China y a su novio queriendo saber si la relación con ella estaba bien, agregó: “Eso me lo guardo, no hablo más de ella. Creo que ella es una mujer adulta”.

