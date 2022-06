La Voz Argentina: llegó de Paraguay a cumplir su sueño y emocionó a todos con un homenaje a su madre

Andrea Guasch emocionó al jurado con su talento y su historia de vida (La Voz Argentina. Telefe)

Continúan las audiciones a ciegas en La Voz Argentina y cada noche la pantalla de Telefe se transforma en un desfile de talentos que llegan de diferentes partes del mundo en busca de hacerse un lugar para desarrollar su vocación artística. Cada uno con una historia detrás, de frustraciones y superación, encontrando en la música un antídoto para cada momento.

Este miércoles, una participante cautivó con su voz y emocionó con su historia personal. Se trata de Andrea Guasch, una paraguaya de 24 años que actualmente vive en Tres de Febrero. La decisión de radicarse en la Argentina la tomó cuando terminó el colegio secundario y vio en nuestro país un campo para desarrollar sus inquietudes artísticas.

En el Oeste del conurbano encontró su hogar, en la casa de unos amigos de sus padres que se convirtieron en sus tíos adoptivos. “Ella es la alegría de nuestro hogar, desde que la conocimos nos enamoramos de su corazón hermoso”, resumió Sonia, que la acompañó a la audición, durante la charla con el conductor Marley. “En Paraguay quedaron mis hermanas con mi mamá, que falleció el año pasado”, relató Andrea con amargura. “No la pude despedir porque estábamos en pandemia y las fronteras estaban cerradas. Pude viajar un mes después”, lamentó durante la presentación.

La joven contó que su madre fue una figura fundamental para que eligiera este camino. “Ella me inculcó la música cuando tenía cinco años. Para su graduación, me enseño una canción folklórica y empecé con el canto”, contó emocionada. E invitó a todos a escucharla: “Me gusta compartir lo que tengo y que puedan sentir con mi voz lo que estoy viviendo con la canción que estoy cantando”.

Eligió hacer “Confieso”, de Kany García, y de entrada cautivó al jurado. Antes de terminar la primera estrofa, lo hicieron Mau y Ricky. Al borde de las lágrimas, los siguió Soledad Pastorutti. Con los ojos cerrados, se sumó Lali Espósito. “¿Esto es real?”, preguntó Andrea al terminar su audición y preparándose para las devoluciones. “¿Por qué elegiste esta canción?”, preguntó La Sole, la más emocionada de los coaches. “Hace un año perdí a mí mamá y no la pude despedir por la pandemia. Y esta canción me conecta con ella”, explicó. “Me imaginé que había una historia detrás. Conozco mucha gente que pasó por esa situación y quiero mandarle un beso enorme a la gente que lo vivió. Lo lamento muchísimo”, agregó compungida la cantante.

Andrea Guasch emocionó a Lali Espósito y Soledad Pastorutti con su versión de "Confieso"

“La trajiste hoy a tu madre, con lo lindo que la interpretaste. Con una historia tan emocional es un doble mérito lo bien que la cantaste, son momentos en los que por la emoción o se va a la mierda todo, el tono, la respiración”, la elogió Lali. “Tenés una voz preciosa pero me llamo la atención la dulzura y la verdad con la que la cantaste”, cerró la intérprete de “Disciplina”.

“Cantaste la canción a la perfección, pude ver tu cara. Me emocionó mucho y te agradezco por haber traído este momento al programa. Son estos momentos en los que sucede algo en el país entero”, apuntó Mau, y a continuación La Sole hizo su alegato: “Es difícil competir en estas circunstancias, conozco la historia de la canción y supuse una historia personal detrás. Tenés una hermosa voz, y con ese corazón que le pusiste sos un ejemplo para mucha gente”. Ricardo Montaner la invitó a elegir con quién continuar en La Voz y sin demasiados preámbulos la participante eligió a la de Arequito, provocándole una nueva emoción y un abrazo inolvidable con sus tíos. Y seguramente, una conexión especial con su madre.

