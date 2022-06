Una corista de Rusherking contó que sufrió un ataque de pánico en un show: la reflexión de Lali Espósito

Una joven participante contó el difícil momento que vivió algunas meses atrás y la jurado le brindó palabras de aliento

El martes por la noche Sabrina Coronel se presentó en la audición a ciegas en La Voz Argentina, y después de que tres equipos dieran vuelta sus sillas en el reality de talentos de Telefe, abrió su corazón sobre un difícil momento que vivió algunos meses atrás. La joven participante reveló que fue corista de Rusherking y durante uno de los conciertos del trapero se sintió superada por las emociones que la invadieron y tuvo un ataque de pánico que la hizo cuestionarse seguir en la música. Al escuchar su testimonio, Lali Espósito tomó la palabra para aconsejarla y expresar una profunda reflexión al respecto.

La concursante de 18 años interpretó la canción “Episodios” de María Becerra, mientras sus padres la alentaban desde el detrás de escena, emocionados por verla en su debut televisivo. Mau y Ricky fueron los primeros en apretar el botón para conocerla, y los siguió su padre, Ricardo Montaner. Al poco tiempo giró Soledad Pastorutti, y la única que prefirió no voltear en esta ocasión fue la autora de “Disciplina”. Sin embargo, la actriz fue quien más habló con la joven al conocer su historia e incluso le pidió disculpas por no haber girado su silla. “A vos te perdono todo, quiero que seas mi esposa”, bromeó Sabrina con histrionismo y humor.

“Estoy súper contenta, súper agradecida con ustedes, con el público por haberme recibido con tanto amor, a la producción, y a mí misma por haberme dado una segunda oportunidad porque esta es la segunda vez que me subo a un escenario después de haber sufrido un ataque de pánico en pleno show y me agradezco por haberme dado esta segunda oportunidad”, reveló luego en un tono más serio. Tras los aplausos del público del estudio, Montaner quiso saber cuándo había pasado por aquella situación traumática, y la joven reveló que fue en octubre de 2021.

“Fue muy fuerte porque esto es lo que amo, es lo que quiero, y creo que vine acá a demostrar eso”, expresó la participante. Y agregó: “Era corista de un artista bastante conocido, de Rusherking, que le mandamos un beso porque lo quiero y lo admiro un montón. pero en ese momento siendo muy fan de todos los del ambiente, pasé a estar rodeada de ellos en un teatro lleno de gente y la situación me superó a tal punto que tuve un ataque de pánico”. En este sentido, aseguró que en las presentaciones siguientes apenas pudo cantar un tema musical porque padecía presentarse en público.

“Ese instinto que te llevó a regresar el escenario de alguna manera es una voz que tuviste adentro, que te dijo: ‘Dale, ya cuentas con lo más importante que es el talento’, y por una cuestión de naturaleza es posible que te inclines por Mau y Ricky, pero quiero que sepas que yo soy el papá de ellos y me encantaría tenerte en mi equipo y ayudarte a desarrollar tu carrera”, le respondió Ricardo. Aunque no se dio vuelta, Lali pidió la palabra para hablar sobre el tema: “Estaba pensando mientras la escuchaba contar lo que le pasó, en hacerlo más global, más allá de lo que a vos te pasó particularmente, porque vos sos muy chica y yo veo que es muy habitual hoy en muchos chicos de la edad de ella, que se dedican a la música, o que es su sueño”.

“La ansiedad es algo a lo que le hemos dado la espalda durante muchos años. Yo no me críe con el concepto de la ansiedad, a mí nadie me explicó nunca lo que era la ansiedad, y a mis 30 años entiendo qué es y reconozco la ansiedad en mí y en los otros”, agregó. “La veo muy clara en chicos muy jóvenes, aunque nosotros también lo somos, pero ustedes mucho más, y tienen tantos estímulos y todo parece que es ya, que es tan rápido, que si no lo tomo ya, sino agarro la oportunidad ya voy a perderla, hay tanto de eso, centrándonos en el arte, en hacer música”, remarcó.

“Eso es mentira, así que está bueno hablar de ansiedad, que traigas eso que te pasó, te lo súper agradezco por toda la gente que está del otro lado escuchando y todos los niños que están del otro lado escuchando, que tienen sus sueños y se los come esa sensación horrible; hice ese paréntesis porque me parece que está bueno hablar de la ansiedad en las casas”, concluyó Lali. Después de agradecerle por sus palabras, Sabrina se inclinó por la dupla de los hermanos Montaner y le dieron la bienvenida a su equipo.

