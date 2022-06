Sorpresa en La Voz Argentina: un ex Cebollitas se presentó a las audiciones a ciegas

Un ex Cebollitas se presento a La Voz Argentina, pero no tuvo suerte (Video: "La Voz Argentina", Telefe)

Apenas minutos después de que Sofía Pachano se consagre como ganadora de Masterchef Celebrity, la revancha, La Voz Argentina comenzó su segunda semana al aire a todo ritmo y emoción. En este sentido, nuevos participantes se presentaron con la esperanza de ser elegidos por aunque sea uno de los cuatro coaches: Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

Este domingo y para sorpresa de muchos, uno de los concursantes que se animó a audicionar fue Leonardo Centeno, un ex Cebollitas que, si bien siguió su camino artístico a lo largo del tiempo, lo hizo alejado de los medios. En esa ficción, interpretó a Hipólito, un “chico intelectual”, pero en esta oportunidad reapareció en televisión a sus 38 años y sorprendió con su talento para el canto, aunque no tuvo la suerte de ser elegido y pasar a la siguiente instancia del reality.

“Empecé con la actuación de una forma bastante casual, mis viejos me terminan mandando a estudiar teatro porque necesitaba canalizar mi sensibilidad por un lado, hay toda una historia ahí porque somatizaba, me enfermaba, fuimos a un psicólogo. A raíz de eso, audicioné para un musical, y ahí descubrí que podía cantar. Para mí eso fue como descubrir un tesoro”, contó justo antes de entrar al estudio a entonar “Tears in heaven”, el tema de Eric Clapton que eligió para su primera performance.

Leonardo Centeno interpretó “Tears in heaven”, pero no convenció a los coachs

“Me acabo de dar cuenta que era de Cebollitas”, le dijo Marley a Fernando Govergun, amigo y también compañero de elenco de la ficción infantil, que estaba acompañando a Centeno en la audición a ciegas. “Linda voz tiene”, acotó el conductor.

Sin embargo, y a pesar de sus expectativas, ninguno de los coaches giró su silla y le dio su voto de confianza. “Si nos hubiésemos dejado llevar por la gran canción que cantaste, yo estoy seguro que todos hubiésemos dado la vuelta, porque es una canción infinita, hermosamente sentida, la historia además es muy fuerte. Siento que el estilo en el que cantaste la canción, no es un estilo que te pertenezca, yo estoy buscando a alguien cante diferente, totalmente distinto, sin adoptar personalidades de acuerdo a la canción que esté cantando”, le explicó e intérprete de “Castillo azul” al participante.

En tanto, Ricky también le dio sus motivos para no elegirlo: “Tienes un tono de voz bonito, ese tipo de color de voz es al que tiendo a inclinarme. Pero como ésta es una canción tan emblemática, estoy tan amarrado a la versión original que cualquier otra versión tiene que volarme la cabeza a otro nivel. Fue por eso, se nota que el rock and roll es lo que vives y te gusta, se notan tus influencias. Qué viva la música, te aplaudo, gracias por venir y nos vemos próximamente”.

“Es una etapa más en esto que es el camino del arte, así que perfecto”, le comentó Centeno, a la salida de la audición, a Marley, quien también le recordó que tiene la posibilidad de volver al reality con “El regreso”, la sección que conduce Rocío Igarzabal y que posibilita que los eliminados puedan tener una nueva chance. “¡No puedo creer lo que crecieron los Cebollitas! ¡Son gigantes!”, observó el anfitrión. Y, a modo de broma, Govergun cerró: “Cebolludos ya”.

En octubre del año pasado, Centeno había sido noticia luego de sumarle su apoyo a la denuncia por malos tratos en la ficción que había hecho Juan Yacuzzi, que encarnaba a “Coqui”. “Recuerdo excesos verbales, encontrase con adultos exacerbados y cosas que con el cambio de época no podrían suceder. En todas las series que estuve siendo chico, laburo desde los nueve, vi cosas que tenían que ver con el trato a los niños que no estaban buenas, se sabía que había directores o productores que no tratan bien”, le había dicho a Teleshow en ese entonces.

