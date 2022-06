El divertido video retro de Benjamín Vicuña imitando a Fito Páez

El video retro de Benjamín Vicuña en un reality de la televisión chilena (YouTube)

“Vintage”, escribió Benjamín Vicuña en su cuenta de Instagram junto con un clip en el que se lo ve en una faceta de él muy poco conocida: cantando. Y la descripció vale tanto para el video en cuestión, que tiene casi 20 años, como para el tema elegido: “A rodar mi vida”. Sí, el clásico de Fito Páez que cierra su histórico álbum El amor después del amor, que por estos días celebró sus tres décadas. El hecho en cuestión ocurrió en el marco de la primera temporada de Rojo, fama contrafama, un concurso de talentos que se emitió en 2003 en la televisión chilena y que el actor quiso compartir con todos sus seguidores.

Aunque el video que él subió dura unos pocos segundos, en las redes ya circula la versión original del mismo, de casi un minuto y medio. Vestido con una sotana, en relación al peculiar sacerdote que interpretaba entonces en una novela en su país, Benjamín irrumpió en escena con mucha actitud. Cantó los primeros versos del tema, siguió a dúo con la participante y jugó con algunas inflexiones del músico rosarino. Y también iba entrando en calor, y terminó en musculosa blanca ante la ovación de todo el estudio.

Quizás anticipando lo que ocurriría años más tarde, su compañera fue una argentina. Nacida en La Plata, María Jimena Pereyra, había llegado a Chile dos años antes, con un par de discos grabados en nuestro país sin mucha repercusión. Una de sus primeras decisiones fue anotarse al casting de Rojo, y pareció la decisión correcta. Fue la ganadora de la primera edición, la misma en la que colaboró Vicuña, iniciando de esta manera una prolífica carrera tanto en los estudios de televisión como en los de grabación.

Vicuña junto a la argentina María Jimena Pereyra durante su participación en el reality (Captura YouTube)

El actor de El primero de nosotros protagonizaba por entonces la telenovela Pecadores, donde interpretaba a un ladrón que se hacía pasar por un sacerdote para cometer las tropelías con su secuaces. La tira tuvo un gran éxito en el país trasandino y sirvió para cimentar una popularidad que ya estaba en aumento y que luego explotaría en nuestro país. Aquí comenzó a trabajar recién cinco años más tarde al interpretar a Franco, en Don Juan y su bella dama, con Joaquín Furriel, Romina Gaetani e Isabel Macedo. Dos años después comenzaría su relación con Pampita Ardohain, con quien tuvo cuatro hijos, Blanca (fallecida en septiembre del 2012), Bautista, Beltrán y Benicio.

Hace poco menos de un mes, el 15 de mayo exactamente, el actor chileno realizó un conmovedor posteo, ya que su hijita hubiera cumplido años. “Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana. Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete”.

“No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15. Te veo correr por la playa buscando caracoles para escuchar la profundidad del mar, ese mar que hoy me repite tu nombre. En el horizonte se confunde la línea del tiempo o el tiempo se funde en el horizonte. Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento, fuiste luz y arcoíris”, agregó y cerró: “Eres amor en su expresión más simple. Amor que transmuta y no muere. Amor que encandila la muerte, amor que me emociona y moviliza. Feliz nacimiento Blanca Vicuña Ardohain, renaces en todos los amaneceres, renaces en cada señal de Dios, cada vez que logramos vencer el tiempo y entendemos que todo esto es solo un paso de baile”.

